Почему стоимость черешни снова выросла?

Большинство садоводов Украины на этой неделе заявили о завершении сезона реализации черешни, сообщает 24 Канал со ссылкой на EastFruit. Подтверждают эту информацию и оптовые компании, которые на этой неделе сообщали о нехватке предложения этих косточковых в местных хозяйствах.

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Приобрести необходимый оптовый объем черешни не удавалось даже путем повышения закупочных цен на новые партии. На сегодня оптовые партии черешни из местных хозяйств поступают в продажу по 150 – 220 гривен за килограмм (3,59 – 5,26 доллара за килограмм), в зависимости от качества, сорта и объемов предложенных партий.

Обратите внимание! Новые цены были уже минимум на 10% выше, чем на прошлой неделе, констатируют аналитики проекта. Цены на черешню в этом сезоне на внутреннем рынке Украины часто превышали показатели прошлого года, что обусловлено снижением урожайности фруктов в текущем году, из-за аномальных погодных условий в конце весны и в начале лета.

Высокая стоимость часто вызывала снижение спроса на эту ягоду. Участники рынка объясняли это тем, что конечные потребители не были готовы покупать местную ягоду по столь высоким ценам.

Важно! Эксперты отмечают, что в прошлом году сезон черешни в Украине завершился примерно на неделю позже, но последние партии этой продукции производители отгружали в среднем на 45% дешевле, чем в этом сезоне. Такую ценовую разницу, ключевые игроки рынка объясняют как снижением урожайности черешни, так и резким ростом затрат на выращивание этой культуры.