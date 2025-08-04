Рівень імпорту росте: які продукти активно закуповує Україна
- Імпорт агропродукції в Україні зріс на майже 10% у першій половині 2025 року, зокрема овочів – на 64%.
- Активно імпортували також: екстракти, концентрати, соуси, плодово-ягідну групу, рибу, какаопродукти, насіння, каву, чай, олійні культури, алкогольні та безалкогольні напої.
За першу половину 2025 року імпорт агропродукції в Україну зріс. Загалом він збільшився на майже 10%.
Які продукти імпортує Україна?
На 64% зросла вартість закупівель овочів з-за кордону. Загалом було витрачено – 355 мільйонів доларів, повідомляє 24 Канал з посиланням на УНІАН.
Читайте також Україна повертає своє: яку компенсацію отримає "Нафтогаз" від Росії
За даними Державної митної служби, у січні-червні 2025 року в Україну було ввезено агропродукції на 4262 мільйони доларів, що на 398 мільони доларіа більше, ніж за 6 місяців минулого року.
Зауважте! Причиною такого вагомого зростання імпорту є скорочення обсягів власного виробництва.
Яку продукцію активно закуповувала Україна:
- екстракти, концентрати, готові соуси – загалом імпортовано за перші 6 місяці 2025 року на 277 мільйонів доларів – це на 2% більше ніж у першому півріччі торік;
- плодово-ягідна група (у тому числі цитрусові, екзотичні фрукти та горіхи) – 472 мільйони гривень – на 14% вищий рівень імпорту;
- риба, ракоподібні, молюски – 444 мільйони доларів.
Також вагомо зросло постачання какаопродуктів, насіння, кави, чаю, олійних культур, алкогольних і безалкогольних напоїв
Зверніть увагу! Імпорт відходів та кормів для тварин зменшився на 2% і за вказаний період сягнув – 226 мільйоні доларів.
Чи буде зростати рівень імпорту далі?
Згідно з прогнозом науковців, обсяг імпортних закупівель агропродовольчої продукції зростатиме. Переважно ці товари надходять саме з ЄС (станом на зараз, це 52% від загальної кількості).
Цікаво! За перше півріччя 2025 року, головним постачальником сільськогосподарської продукції в України була Польща (вона поставила товарів на 568 мільйоні доларів).