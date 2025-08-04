За першу половину 2025 року імпорт агропродукції в Україну зріс. Загалом він збільшився на майже 10%.

Які продукти імпортує Україна?

На 64% зросла вартість закупівель овочів з-за кордону. Загалом було витрачено – 355 мільйонів доларів, повідомляє 24 Канал з посиланням на УНІАН.

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Богдан Духницький Старший науковий співробітник відділу економіки аграрного виробництва та міжнародної інтеграції Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" ‎За даними Державної митної служби, у січні-червні 2025 року в Україну було ввезено агропродукції на 4262 мільйони доларів, що на 398 мільони доларіа більше, ніж за 6 місяців минулого року.

Зауважте! Причиною такого вагомого зростання імпорту є скорочення обсягів власного виробництва.

Яку продукцію активно закуповувала Україна:

екстракти, концентрати, готові соуси – загалом імпортовано за перші 6 місяці 2025 року на 277 мільйонів доларів – це на 2% більше ніж у першому півріччі торік;

плодово-ягідна група (у тому числі цитрусові, екзотичні фрукти та горіхи) – 472 мільйони гривень – на 14% вищий рівень імпорту;

риба, ракоподібні, молюски – 444 мільйони доларів.

Також вагомо зросло постачання какаопродуктів, насіння, кави, чаю, олійних культур, алкогольних і безалкогольних напоїв

Зверніть увагу! Імпорт відходів та кормів для тварин зменшився на 2% і за вказаний період сягнув – 226 мільйоні доларів.

Чи буде зростати рівень імпорту далі?

Згідно з прогнозом науковців, обсяг імпортних закупівель агропродовольчої продукції зростатиме. Переважно ці товари надходять саме з ЄС (станом на зараз, це 52% від загальної кількості).

Цікаво! За перше півріччя 2025 року, головним постачальником сільськогосподарської продукції в України була Польща (вона поставила товарів на 568 мільйоні доларів).