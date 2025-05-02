На Кіровоградщині виявили спалах АЧС: майже сотня тварин під загрозою

Новий спалах африканської чуми свиней виявили тепер у Кіровоградській області. У навколишніх селах оголосили карантин.

На Кіровоградщині виявили нові випадки АЧС

У одному з господарств Олександрійського району Кіровоградщини загинуло троє свиней, повідомляє 24 Канал із посиланням на Держпродспоживслужбу Кіровоградської області. Завдяки патоморфологічному дослідженню було встановлено діагноз африканська чума свиней (АЧС).

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Всього на господарстві утримувалось 91 тварина. За рішенням комісії територію господарства оголошено епізоотичним вогнищем неблагополучного пункту з африканської чуми свиней та встановлено карантин.

Також було визначено зону захисту, яка безпосередньо межує з епізоотичним вогнищем радіусом 3 км, та зону спостереження (нагляду) від зовнішніх меж зони захисту в радіусі 7 км, до якої віднесено:

село Долинське Олександрійського району Кіровоградської області;

села Новотроїцьке, Червона Деріївка, Березняк, Зелений Клин, Липове, Грамівка, Байдаківка, Володимирівка, Червона Гірка, Григорівка, Ровеньки Кам'янського району Дніпропетровської області.

У зонах захисту та спостереження розпочаті роботи з уточнення свинопоголів'я. Сигнальних повідомлень про випадки підозри на захворювання та загибель свинопоголів'я з навколишніх населених пунктів та господарств не надходило,

– зазначили у Держпродспоживслужбі.

У Держпродспоживслужбі звернули увагу власників свиней на необхідність дотримання біобезпеки та "закритого режиму" свиногосподарства.