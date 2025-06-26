На ринку, чи у магазині: де наразі вигідніше купувати фрукти та овочі

Влітку починається традиційний сезон овочів та фруктів, коли ціни на цю продукцію істотно знижуються. Однак у тому, де їх купувати єдності немає, адже й у любителів прогулятися по ринку, і у тих, хто купує овочі у супермаркеті є свої аргументи, хоч ціна і може відрізнятися.

Де краще купувати фрукти та овочі

На Столичному ринку у Києві полуниця зараз коштує 250 гривень, але як і на будь – якому ринку можна сторгуватися на 230 гривнях за кілограм, повідомляє 24 Канал із посиланням на "Укрінформ". Крім того, вас можуть пригостити і "накинути" додаткову знижку, якщо візьмете багато.

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Українську черешню пропонують від 200 до 300 гривень за кілограм, полуницю ж – у межах 180 – 250 гривень за кілограм. Частина товару вирощена в Україні, але суттєвими обсягами завозять й імпортну продукцію, зокрема з Молдови, Узбекистану й Азербайджану. Серед імпортних кісточкових на ринку столиці представлені абрикоси, вартість яких коливається від 150 до 300 гривень за кілограм.

Закарпатська лохина, хоча вже й з’явилася, поки коштує рекордно дорого – 850 гривень за кілограм. Продавці пояснюють, що зараз лише початок сезону, тож основний урожай ще попереду.

Лохина тільки – но приїхала, її небагато. Але то вже наша, закарпатська, яка солодша від будь-якого імпорту. Ціна "кусається", але елітну ягоду виробники тільки зараз почали постачати, тому пізніше має бути дешевше,

– розповіла продавчиня Світлана.

Що з овочами на ринку

Овочі ж представлені здебільшого саме українською продукцією, хоча подекуди можна побачити й імпорту картоплю, зокрема з Азербайджану та Молдови. Так, молоду картоплю вітчизняного походження можна придбати за 40 – 85 гривень за кілограм, залежно від розміру та сорту.

Вітчизняна капуста нового врожаю в середньому коштує від 20 до 50 гривень, а буряк і морква – в межах 45 – 100 гривень за кілограм. Ціни у різних продавців варіюються, тож якщо пройтися трохи далі та торгуватися, то можна придбати продукцію трохи дешевше, але ринок живе за логікою попиту, обсягу поставок та погодних умов.

Зверніть увагу! Продавці відкрито говорять про причини таких цін, серед яких нестабільні погодні умови, часткове вимерзання врожаю, що й викликало недостатню пропозицію на ринку.

Усе померзло, черешні нашої практично немає, абрикоса. Тут ми їх завозимо, бо знову ж усі листки померзли. Далі краще точно не буде, хоча якось сильно підвищувати ціни поки не плануємо,

– каже продавчиня Олена.

Подібну оцінку підтримує й експертна спільнота. Президент Української плодоовочевої асоціації Тарас Баштанник зауважив, що цьогорічні втрати врожаю окремих ягід становлять 30 – 50%, зокрема суниці садової та черешні, а також майже повністю перемерзли дерева абрикосів, що призвело до зростання обсягів імпорту цих кісточкових.

Які ціни у магазинах

Українська полуниця в "Сільпо" коштує 229 гривень за кілограм, у "Форі" – 249,90 гривні, а в "Novus" – 199 гривень за кілограм, тоді як в "АТБ" поки цей товар масово не завезли. Загалом, це навіть дещо вище від ринкових цін, які коливаються в межах 200–230 гривень за кілограм.

Водночас ціна на абрикоси у торговельних мережах, навпаки, нижча, аніж на ринку, по 129-135 гривень за кг у "Форі", "Сільпо" та "Novus", а от в "АТБ" ціна найнижча серед досліджених мереж – 113 гривень за кілограм. На ринку натомість ціна часто перевищує 200 гривень за кілограм.

Скільки коштують овочі у супермаркеті

Овочі борщового набору нового врожаю, такі як картопля, капуста, буряк, загалом у ціні не сильно відрізняються від ринкових.

Картопля молода в мережах загалом дешевша, аніж на ринку. В "АТБ" – 29,89 гривні за кілограм, у "Форі" – 35,49 гривні, у "Сільпо" – 49,90 гривень за акційною ціною (без знижки – 59 гривень), а в "Novus" – 59,99 гривні. На ринку ціна коливається від 50 до 80 гривень за кілограм, іноді – і вище, залежно від регіону походження та сорту, проте варто віддати належне, сортів картоплі на ринку на порядок більше, аніж у супермаркетах.

Схожа ситуація й з капустою нового врожаю. Найнижчу ціну пропонує "АТБ" – 29,89 гривні за кілограм, у "Форі" – 33,90, у "Сільпо" – 32,99, а в "Novus" – також 29,89. На ринку ціни стартують від 20 гривень, але переважно тримаються в межах 30–50 гривень.

Щодо моркви та буряка, то ціни в різних мережах виявились дуже близькими. Морква коштує 40,89–40,90 гривень за кілограм в "АТБ" та "Форі", 40,80 гривень – у "Сільпо". Буряк – 45,89 – 45,90 гривень у тих самих мережах, тоді як у "Novus" буряк молодий уже дорожчий – 54,99 гривні за кілограм. На ринку ціни за ці позиції стартують від 45 – 50 гривень, але в окремих випадках доходять до 80–100, особливо за молодий, очищений буряк.

Якість черешні і лохини у магазинах різна

Вартість черешні й лохини у супермаркетах суттєво залежить від країни походження та упаковки. У "Novus" черешню пропонують за 299 гривень за кілограм, що співставно з ринковою ціною.

Лохина коштує 64,90 гривень за 100 грам, у "Сільпо" – 159 гривень за 125 грам (тобто близько 1270 гривень за кілограм) або 139 гривень за аналогічну вагу для продукції іншого сорту, хоча вся лохина на полицях – українського походження. Це навіть вище за ціну лохини, зафіксовану на ринку, яка поки що зберігається в межах 850 гривень за кілограм, але з перспективою здешевлення з початком сезону масового збору.

Важливо! Однак ключовим фактором вибору для багатьох покупців залишається не лише ціна, а й якість. Як пояснює президент Української плодоовочевої асоціації, різниця між ринком та супермаркетом полягає переважно у підходах до відбору продукції. У великих мережах товари часто закуповуються через тендери, де пріоритетом слугує найнижча ціна. У той час як на ринках, особливо великих, відбір здійснюється переважно за зовнішнім виглядом та смаковими якостями.