Королі лісу: що варто знати про білі гриби

Білі гриби вважають одними із найпоширенішими у світі. Вони відрізняються не лише смаком, але й унікальними здібностями: їхня м’якоть не темніє після обробки, а шапинка змінює колір залежно від дерева.

Що ми не знали про білі гриби?

Відомо, що білі гриби зустрічаються на всіх континентах, крім Антарктиди, передає 24 Канал з посиланням на Національний природний парк "Хотинський".

А якщо говорити про Україну, то найбільшу кількість цих грибів можна знайти в Карпатах та на Поліссі.

Свою назву білий гриб отримав завдяки своєму рівномірно-білому забарвленню м'якоті. Річ у тім, що воно не втрачається навіть при сушці.

Однак колір шапинки білого гриба залежить від дерев, під яким він росте. Крім того, за тиждень плодове тіло може вирости на 10 – 12 сантиметрів.

Водночас за сприятливих умов діаметр шапинки білого гриба може сягнути до 50 сантиметрів, а вага може мати кілька кілограмів.

Цікаво! Загалом гриби живляться мертвою органічною речовиною, розкладаючи її та повертаючи вуглець і поживні елементи у ґрунт та повітря. Крім того, вони мають індивідуальний симбіоз із коренями рослин, допомагаючи їм отримувати воду та мінерали, а у відповідь рослини діляться вуглеводами, зазначають в Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу.

Коли варто йти по гриби?