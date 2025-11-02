Королі лісу: що варто знати про білі гриби
- Білі гриби зустрічаються на всіх континентах, а в Україні їх найбільше в Карпатах та на Поліссі.
- М'якоть білих грибів не темніє після обробки, а шапинка змінює колір залежно від дерева, під яким росте, причому за сприятливих умов діаметр шапинки може сягнути 50 сантиметрів.
Білі гриби вважають одними із найпоширенішими у світі. Вони відрізняються не лише смаком, але й унікальними здібностями: їхня м’якоть не темніє після обробки, а шапинка змінює колір залежно від дерева.
Що ми не знали про білі гриби?
Відомо, що білі гриби зустрічаються на всіх континентах, крім Антарктиди, передає 24 Канал з посиланням на Національний природний парк "Хотинський".
А якщо говорити про Україну, то найбільшу кількість цих грибів можна знайти в Карпатах та на Поліссі.
- Свою назву білий гриб отримав завдяки своєму рівномірно-білому забарвленню м'якоті. Річ у тім, що воно не втрачається навіть при сушці.
- Однак колір шапинки білого гриба залежить від дерев, під яким він росте. Крім того, за тиждень плодове тіло може вирости на 10 – 12 сантиметрів.
- Водночас за сприятливих умов діаметр шапинки білого гриба може сягнути до 50 сантиметрів, а вага може мати кілька кілограмів.
Цікаво! Загалом гриби живляться мертвою органічною речовиною, розкладаючи її та повертаючи вуглець і поживні елементи у ґрунт та повітря. Крім того, вони мають індивідуальний симбіоз із коренями рослин, допомагаючи їм отримувати воду та мінерали, а у відповідь рослини діляться вуглеводами, зазначають в Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу.
Коли варто йти по гриби?
Гриби найкраще ростуть восени завдяки сприятливій вологості та температурі повітря. Білі гриби зазвичай збирають восени, оскільки менше комах, які відкладають яйця у плодових тілах грибів.
Один із видів білого гриба занесений до Червоної книги України. Йдеться про боровик бронзовий, який не можна збирати.