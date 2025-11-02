Короли леса: что стоит знать о белых грибах

Белые грибы считаются одними из самых распространенных в мире. Они отличаются не только вкусом, но и уникальными способностями: их мякоть не темнеет после обработки, а шляпка меняет цвет в зависимости от дерева.

Что мы не знали о белых грибах?

Известно, что белые грибы встречаются на всех континентах, кроме Антарктиды, передает 24 Канал со ссылкой на Национальный природный парк "Хотинский".

А если говорить об Украине, то наибольшее количество этих грибов можно найти в Карпатах и на Полесье.

Свое название белый гриб получил благодаря своей равномерно-белой окраске мякоти. Дело в том, что оно не теряется даже при сушке.

Однако цвет шляпки белого гриба зависит от деревьев, под которым он растёт. Кроме того, за неделю плодовое тело может вырасти на 10 – 12 сантиметров.

В то же время при благоприятных условиях диаметр шляпки белого гриба может достичь до 50 сантиметров, а вес может иметь несколько килограммов.

Интересно! В общем грибы питаются мертвым органическим веществом, разлагая его и возвращая углерод и питательные элементы в почву и воздух. Кроме того, они имеют индивидуальный симбиоз с корнями растений, помогая им получать воду и минералы, а в ответ растения делятся углеводами, отмечают в Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа.

Когда стоит идти за грибами?