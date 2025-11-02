Короли леса: что стоит знать о белых грибах
- Белые грибы встречаются на всех континентах, а в Украине их больше всего в Карпатах и на Полесье.
- Мякоть белых грибов не темнеет после обработки, а шляпка меняет цвет в зависимости от дерева, под которым растет, причем при благоприятных условиях диаметр шляпки может достичь 50 сантиметров.
Белые грибы считаются одними из самых распространенных в мире. Они отличаются не только вкусом, но и уникальными способностями: их мякоть не темнеет после обработки, а шляпка меняет цвет в зависимости от дерева.
Что мы не знали о белых грибах?
Известно, что белые грибы встречаются на всех континентах, кроме Антарктиды, передает 24 Канал со ссылкой на Национальный природный парк "Хотинский".
А если говорить об Украине, то наибольшее количество этих грибов можно найти в Карпатах и на Полесье.
- Свое название белый гриб получил благодаря своей равномерно-белой окраске мякоти. Дело в том, что оно не теряется даже при сушке.
- Однако цвет шляпки белого гриба зависит от деревьев, под которым он растёт. Кроме того, за неделю плодовое тело может вырасти на 10 – 12 сантиметров.
- В то же время при благоприятных условиях диаметр шляпки белого гриба может достичь до 50 сантиметров, а вес может иметь несколько килограммов.
Интересно! В общем грибы питаются мертвым органическим веществом, разлагая его и возвращая углерод и питательные элементы в почву и воздух. Кроме того, они имеют индивидуальный симбиоз с корнями растений, помогая им получать воду и минералы, а в ответ растения делятся углеводами, отмечают в Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа.
Когда стоит идти за грибами?
Грибы лучше всего растут осенью благодаря благоприятной влажности и температуре воздуха. Белые грибы обычно собирают осенью, поскольку меньше насекомых, которые откладывают яйца в плодовых телах грибов.
Один из видов белого гриба занесен в Красную книгу Украины. Речь идет о боровик бронзовый, который нельзя собирать.