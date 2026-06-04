Фермерам компенсуватимуть витрати на добрива: уряд готує нову програму підтримки

Українські аграрії можуть отримати новий вид державної підтримки вже цього року. Уряд працює над механізмом часткової компенсації вартості комплексних мінеральних добрив вітчизняного виробництва.

Для аграріїв готують нову програму компенсацій

Кабінет Міністрів України опрацьовує запуск нового інструменту фінансової підтримки сільськогосподарських товаровиробників, повідомляє Департамент агропромислового комплексу Сумської ОВА. Йдеться про часткове відшкодування вартості комплексних мінеральних добрив, вироблених в Україні.

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Відповідний проєкт постанови підготувало Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України. Документ передбачає створення окремого напряму державної допомоги для господарств, які використовують вітчизняні добрива для вирощування власної сільськогосподарської продукції.

Отримати підтримку зможуть як юридичні особи, так і фізичні особи-підприємці, основною діяльністю яких є виробництво сільськогосподарської продукції. Важливою умовою стане придбання комплексних мінеральних добрив українського виробництва у поточному році.

Скільки коштів зможуть отримати виробники

Згідно з проєктом постанови, фінансова допомога надаватиметься на безповоротній основі. Розмір компенсації становитиме 1 тисячу гривень за придбання 7 тонн комплексних мінеральних добрив вітчизняного виробництва на кожні 100 гектарів оброблюваних земель.

Таким чином уряд розраховує підтримати аграріїв, зменшити їхні виробничі витрати та одночасно стимулювати попит на продукцію українських виробників добрив.

Подання заявок на отримання компенсації планують здійснювати через Державний аграрний реєстр. Початок прийому документів попередньо запланований на 1 вересня.

ЄС на рік скасував мита на добрива: як це вплине на фермерів і ринок

Раніше ми повідомляли, що Європейський Союз також вирішив тимчасово скасувати мита на ключові азотні добрива, які використовують у сільському господарстві їхні фермери. У Брюсселі очікують, що це допоможе знизити витрати фермерів і водночас скоротити залежність від постачання з Росії та Білорусі.

У ЄС нагадують, що ринок добрив перебуває під тиском ще з 2021 року. Подорожчання продукції напряму вплинуло на собівартість вирощування сільгоспкультур і, як наслідок, на ціни продовольства.