Компанія Добкіних збудує птахоферму на 6 мільйонів курей на Волині

Брати Добкіни, які володіють відомими брендами "Епікур", "Чебатурочка" та Delika планують побудувати на Волині ще одну птахофабрику. Нове виробництво займе площу майже у 20 гектарів.

На Волині з'явиться нова птахофабрика

ТОВ "Луцька аграрна компанія" планує побудувати нову птахофабрику на Волині, повідомляє 24 Канал із посиланням на ZAXID.NET. Там вирощуватимуть до 6 мільйонів курей-бройлерів на рік.

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Компанія є одним з найбільших виробників курятини в Україні і належить групі компаній Avesterra Group колишніх політиків Михайла та Дмитра Добкіних. Нову птахофабрику хочуть побудувати у селі Селіски Володимирського району на ділянці 19,35 гектара, за 15 кілометрів від головного виробничого майданчика групи – Володимир-Волинської птахофабрики.

Зверніть увагу! Згідно з повідомленням про плановану діяльність, на фермі буде 20 пташників, насосна станція, санветпункт та інші допоміжні будівлі. Її загальна площа становитиме 54,2 тисячі квадратних метрів. Разова кількість посадки бройлерів – 1 мільйон тушок, загалом на фабриці передбачене шість циклів вирощування птиці. Річна потужність становитиме до 6 мільйон голів на рік.

Ферма комплектується в середньому дводобовими курчатами, які утримуються до 45 днів, після чого птиця відправляється на забій з вагою 2,55 кілограма, – йдеться в описі проєкту.

Важливо! Птахофабрику будуть обслуговувати до 15 працівників. Проєкт вже пройшов експертизу перед початком будівництва.