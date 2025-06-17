Чому дорожчає курятина та які на неї ціни

Всі види курятини зросли доволі швидкими темпами, обігнавши інші види м'яса, повідомляє 24 Канал із посиланням на аналітику "Українського клубу аграрного бізнесу".

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Так, філе здорожчало на 11% до 222 гривень за кілограм (+39% за рік). Ціна на стегно збільшилась на 28% до 154 гривень за кілограм (+39% за рік) хоча ще на початку минулого місяця кілограм стегна коштував у середньому 120 гривень.

Тушка ж у 2025 році здорожчала на 25% до 110 гривень за кілограм (+42% за рік). Тут ситуація з цінами така ж, як і в сегменті стегна: на початку травня середня вартість кілограма тушки складала 88,40 гривні.

Спеціалісти УКАБ дослідили ціни курячого філе у популярних супермаркетах України: