Як відрізняються ціни в Україні та Польщі
Підприємиця і блогерка з України Софія Ванівська порівняла ціни на продукти в Польщі та Україні, повідомляє 24 Канал із посиланням на TikTok блогерки. На своїй сторінці українка опублікувала відео своїх візитів до магазинів мережі Lidl у Польщі та порівняла їх з цінами у "Сільпо" в Україні.
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Скільки коштують продукти в супермаркетах України та Польщі:
- круасан: у Польщі – 19 гривень, в Україні – 60 гривень;
- батончик Twix: у Польщі – 42,30 гривні, в Україні – 42,70 гривні;
- банани: у Польщі – 78 гривень, в Україні – 79,99 гривні;
- ананас: у Польщі – 78 гривень за кілограм, в Україні – 179 гривень за штуку;
- яблука: у Польщі – 56 гривень, в Україні – 80 гривень;
- вершкове масло: у Польщі – 83 гривень, в Україні – 99 гривень;
- чверть курки: у Польщі – 56 гривень, в Україні – 133 гривень;
- курячі яйця: у Польщі – 111 гривень за десяток, в Україні – 71 гривень;
- олія соняшникова 2 літри: у Польщі – 133 гривень, в Україні – 164 гривень.
Зверніть увагу! Також дівчина зазначила, що упаковка туалетного паперу в Польщі обійдеться в 217 гривень, а в Україні – 339 гривень.