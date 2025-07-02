Як внести зміни до договору оренди землі у липні 2025 року

Власники земельних ділянок здебільшого здають свою землю в оренду фермерам. Однак часто умови оренди можуть не влаштовувати одну зі сторін, через що договір про оренду треба змінювати.

Яким чином змінюються умови договору оренди землі

Законодавство України передбачає, що зміна або розірвання договору допускається лише за згодою сторін, повідомляє 24 Канал із посиланням на "Земельний фонд України". Цю зміну можна здійснювати у письмовій формі, шляхом укладення додаткової угоди, якщо інше не встановлено договором або законом.

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У процесі оренди землі часто виникає потреба у зміні таких умов договору:

продовжити строк оренди,

змінити орендну плату,

уточнити площу ділянки або її цільове призначення,

замінити одну зі сторін договору.

Як правильно вносити зміни

Перш за все треба укласти додаткову угоду. Зміни до договору оренди оформлюються виключно у письмовій формі шляхом підписання додаткової угоди між орендарем і орендодавцем.

Реєстрація змін у Державному реєстрі речових прав. Якщо зміни стосуються істотних умов (наприклад, строку чи розміру орендної плати), додаткову угоду потрібно обов'язково зареєструвати.

Нотаріальне посвідчення обов'язкове не завжди. Воно потрібне лише в окремих випадках, наприклад, якщо так передбачено самим договором або йдеться про оренду земель приватної власності. Також пам'ятайте про строк дії.

Важливо! Додаткова угода не продовжує строк дії договору автоматично. Якщо хочете орендувати землю довше – це потрібно чітко вказати. Перед підписанням будь-яких змін обов'язково перевірте кадастрові дані, актуальні нормативи та заручіться фаховим юридичним супроводом.