Каким образом меняются условия договора аренды земли

Законодательство Украины предусматривает, что изменение или расторжение договора допускается только по согласию сторон, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Земельный фонд Украины". Это изменение можно осуществлять в письменной форме, путем заключения дополнительного соглашения, если иное не установлено договором или законом.

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В процессе аренды земли часто возникает потребность в изменении таких условий договора:

продлить срок аренды,

изменить арендную плату,

уточнить площадь участка или его целевое назначение,

заменить одну из сторон договора.

Как правильно вносить изменения

Прежде всего нужно заключить дополнительное соглашение. Изменения в договор аренды оформляются исключительно в письменной форме путем подписания дополнительного соглашения между арендатором и арендодателем.

Регистрация изменений в Государственном реестре прав на недвижимое имущество. Если изменения касаются существенных условий (например, срока или размера арендной платы), дополнительное соглашение нужно обязательно зарегистрировать.

Нотариальное удостоверение обязательно не всегда. Оно требуется только в отдельных случаях, например, если так предусмотрено самим договором или речь идет об аренде земель частной собственности. Также помните о сроке действия.

Важно! Дополнительное соглашение не продлевает срок действия договора автоматически. Если хотите арендовать землю дольше – это нужно четко указать. Перед подписанием любых изменений обязательно проверьте кадастровые данные, актуальные нормативы и заручитесь профессиональным юридическим сопровождением.