Хто придумав дубайський шоколад: історія створення ласощів

Так званий дубайський шоколад став доволі відомим по усьому світу завдяки соцмережам. Однак історія його появи є доволі простою і водночас цікавою.

Як виник шоколадний десерт

Вперше фісташкову начинку та тісто катаїфі, з яких виготовляється дубайський шоколад, вдалося поєднати жінці Сарі Хамуду з Дубаю, повідомляє 24 Канал із посиланням на The New York Times. Ідея десерту виникла під час під час вагітності жінки, коли вона хотіла скуштувати хрусткі ласощі в глазурі. Зрештою Сара вирішила створити власний "незвичайний" шоколад.

Читайте також Вартість кави сягнула небачених значень: арабіка б'є абсолютний рекорд

За словами Сари, до цього вона ніколи раніше не робила шоколад. Ідею вона почала втілювати у власній вітальні. За основу ласощів Хамуду взяла складники східного десерту зі свого дитинства кнафе – вершковий сир, подрібнене тісто катаїфі, горіхи, фініковий сироп, квіти апельсина та трояндову воду.

Зверніть увагу! До складу десерту, який отримав назву "Can't Get Knafeh of It", входить фісташковий крем з катаїфі в оболонці з молочного шоколаду з яскравими смужками.

Як до десерту прийшла популярність

У 2022 році Сара та її чоловік Єзен Алані відкрили власний онлайн-магазин FIX Dessert Chocolatier. Тоді подружжя продавало приблизно один батончик на тиждень. Невдовзі прихильники десерту запропонували парі надіслати кілька батончиків місцевим знаменитостям.

У виданні стверджують, що саме так шоколад потрапив до Марії Вегери, яка опублікувала відео із поїданням десерту на платформі TikTok. Нині ролик переглянули понад 112 мільйонів користувачів.