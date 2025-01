Кто придумал дубайский шоколад: история создания лакомства

Так называемый дубайский шоколад стал довольно известным по всему миру благодаря соцсетям. Однако история его появления довольно простая и одновременно интересная.

Как возник шоколадный десерт

Впервые фисташковую начинку и тесто катаифи, из которых изготавливается дубайский шоколад, удалось совместить женщине Саре Хамуду из Дубая, сообщает 24 Канал со ссылкой на The New York Times. Идея десерта возникла во время во время беременности женщины, когда она хотела попробовать хрустящее лакомство в глазури. В конце концов Сара решила создать собственный "необычный" шоколад.

По словам Сары, до этого она никогда раньше не делала шоколад. Идею она начала воплощать в собственной гостиной. За основу лакомства Хамуду взяла составляющие восточного десерта из своего детства кнафе – сливочный сыр, измельченное тесто катаифи, орехи, финиковый сироп, цветы апельсина и розовую воду.

Обратите внимание! В состав десерта, который получил название "Can't Get Knafeh of It", входит фисташковый крем с катаифи в оболочке из молочного шоколада с яркими полосками.

Как к десерту пришла популярность

В 2022 году Сара и ее муж Езен Алани открыли собственный онлайн-магазин FIX Dessert Chocolatier. Тогда супруги продавали примерно один батончик в неделю. Вскоре сторонники десерта предложили паре отправить несколько батончиков местным знаменитостям.

В издании утверждают, что именно так шоколад попал к Марии Вегере, которая опубликовала видео с поеданием десерта на платформе TikTok. Сейчас ролик посмотрели более 112 миллионов пользователей.