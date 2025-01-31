Почему кофе снова дорожает

Мировые цены на кофе арабику в среду достигли рекордного уровня выше 3,60 доллара за фунт, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters. Это произошло потому, что в Бразилии, которая является крупнейшим мировым производителем, осталось мало зерен для продажи и сохраняется беспокойство относительно будущего урожая.

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Дилеры утверждают, что 70 – 80% текущего урожая арабики в Бразилии уже продано, а новые сделки проходят медленно. Бразилия производит почти половину мирового урожая арабики – высококачественного сорта, который обычно используется для жарки и молотой смеси.

Обратите внимание! Погода в стране в последнее время была более благоприятной после сильной засухи прошлого года. Однако, по данным бразильского агентства по снабжению продовольствия Conab, будущий урожай будет на 4,4% меньше предыдущего.

Какие цены на кофе на биржах

Фьючерсы на кофе арабику на бирже ICE – контракт, который используется во всем мире для определения цены на физический кофе – ранее достигли рекордного максимума в 3,6945 доллара за фунт, что увеличило прибыль за год почти на 15%. Позже контракт закрылся на 2,5% на уровне 3,6655 доллара за фунт.

Кофе робуста, как правило, более дешевый сорт, используемый преимущественно для приготовления растворимого кофе, подорожал на 0,9% до 5609 долларов за метрическую тонну.