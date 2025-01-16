Каковы причины подорожания кофе

Владельцы нескольких кофейных сетей и эксперты этой отрасли говорят, что резкий скачок цен на зеленый кофе на мировых рынках уже привел к росту стоимости сорта арабики на 85% или на 10 гривен за каждый кофейный напиток, сообщает 24 Канал со ссылкой на Фокус.

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Операционный директор сети Idealist Александр Гавриленко говорит, что плохие погодные условия в Бразилии повлияли на цены во всем мире. Его мнение подтверждает руководитель сети One Love Coffee Денис Калинин. По его словам, дополнительным фактором роста стоимости кофе стало увеличение спроса, подорожание логистики, повышение стоимости упаковочных материалов и перебои с электроснабжением.

Обратите внимание! Похожая ситуация происходит и с сортом "робуста": мировые цены на этот вид кофе вырос на 70%. Однако несмотря на рост цен, количество тех, кто потребляет этот напиток, сократилось лишь на 1%.

Денис Калинин говорит, что значительная часть потребителей "с пониманием" относятся к росту цен. В то же время, как отмечает владелец, пока альтернативные форматы кофе – дрип-кофе и кофе в зернах, начали иметь большую популярность.

Сейчас эксперты, отмечают три ключевых тренда на украинском кофейном рынке: