Кларксон запускає OnlyFarmers: нова соцмережа для фермерів уже працює у Британії

Колишній ведучий Top Gear Джеремі Кларксон представив нову онлайн-платформу OnlyFarmers, орієнтовану на фермерів і працівників агросектору. Проєкт уже запрацював у Великій Британії та поєднує елементи соцмережі з практичним аграрним контентом.

Що таке OnlyFarmers і як працює нова платформа

Британський телеведучий і фермер Джеремі Кларксон запустив онлайн-проєкт OnlyFarmers – соціальну мережу, створену спеціально для аграріїв, повідомляє ProAgroGroup. Платформа доступна за адресою onlyfarmers.co.uk і вже відкрита для користувачів у Великій Британії.

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Фермери можуть створювати власні профілі, завантажувати фото та відео зі своїх господарств, а також ділитися практичними порадами щодо вирощування культур, догляду за тваринами та використання техніки. Формат нагадує відомі соціальні платформи, однак повністю сфокусований на аграрній тематиці та професійному спілкуванні.

За словами Кларксона, ідея OnlyFarmers полягає у тому, щоб показати справжнє життя фермерів без прикрас і міфів. Він наголошує, що агросектор часто недооцінюють, хоча він є критично важливим для економіки та продовольчої безпеки.

Телеведучий, який останні роки сам займається фермерством і знімається у шоу Clarkson’s Farm, прагне дати аграріям можливість напряму розповідати про свою роботу. Це має змінити сприйняття сільського господарства серед міських жителів і молоді.

Чому нова агросоцмережа викликала інтерес

Ініціатива вже привернула увагу британських фермерів і аграрних спільнот. Експерти вважають, що такі платформи можуть допомогти популяризувати фермерство та зробити його більш привабливим для нового покоління.

У перспективі подібні цифрові проєкти можуть стати інструментом обміну досвідом між аграріями різних країн та сприяти розвитку сучасного агробізнесу.