Україна значно збільшила експорт живої худоби за рік

Українська м'ясна галузь продовжує укріплювати свої позиції на світовому ринку. Зокрема, порівняно з минулим роком значно зросли показники експорту яловичини та Великої рогатої худоби живою вагою.

Експорт м'яса та худоби зріс

Аналітик Асоціації виробників молока Георгій Кухалейшвілі говорить, що на початку 2025 року попит на ринку на яловичину переважає пропозицію, передає 24 Канал із посиланням на Асоціацію виробників молока. Це, за його словами, в перспективі може вплинути на укріплення цін.

Читайте також Торгівля між Україною та ЄС агропродукцією сягнула рекорду у 2024 році

За попередніми даними ДССУ, в січні 2025 року Україна експортувала 1,42 тисячі тонн ВРХ живою вагою, що на 65% менше відносно грудня 2024 року, але на 150% більше відносно січня 2024 року,

– говорить експерт.

У січні 2025 року українські експортери поставили на зовнішні ринки 21 тонну свіжої або охолодженої яловичини. Натуральні обсяги експорту виросли на 20 тонн відносно грудня і січня 2024 року.

Обсяги експорту продукції / Інфографіка АВМ

Зверніть увагу! Натуральні обсяги експорту мороженої яловичини в січні 2025 року склали 1,4 тисячі тонн, що на 22% менше відносно грудня і на 7% більше відносно січня 2024 року.

Георгій Кухалейшвілі зауважує, що на зовнішніх ринках існує певна активність. На думку старшого аналітика AHDB Ханни Кларк, на початку 2025 року попит на яловичину переважає пропозицію, що в перспективі може вплинути на укріплення цін. Попит на червоне м'ясо досить активний в Японії та Південній Кореї.

Скорочення поголів'я ВРХ в США стало фактором збільшення імпорту яловичини з Австралії. В той самий час протекціоністська політика адміністрації Трампа може вплинути на зміну географії експорту яловичини з Мексики та Канади, для яких США були головним ринком збуту до нещодавніх часів. За даними Rabobank, у 2025 році ймовірно скорочення виробництва яловичини в США, Бразилії, Європі, Китаї, Новій Зеландії.

Важливо! В січні 2025 року Україна збільшила імпорт ВРХ живою вагою до 58 тонн (+39%), охолодженої яловичини до 6 тонн (+85%) відносно минулорічного періоду. Обсяги імпорту мороженої яловичини становили 252 тисяч тонн, що відповідає показникам минулого року.