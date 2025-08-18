Ціни на вершкове масло на зовнішньому ринку впали, а вичерпання квот ЄС стримують експорт молочних продуктів з України. Попри це у липні українські виробники збільшили обсяги постачання до 12,58 тисячі тонн.

Обсяги експорту "молочки" зросли

У липні 2025 року було експортовано 12,58 тисячі тонн молочних продуктів на суму 41,83 мільйона доларів, повідомляє 24 Канал із посиланням на Асоціацію виробників молока. Відносно червня натуральні обсяги експорту збільшилися на 2%, а порівняно з липнем 2024 року зросли на 21%.

Хоча експортна виручка скоротилася на 8% проти червня, але вона зросла на 63% проти липня торік. За даними аналітиків, загалом за сім місяців цьогоріч з України було поставлено 83,33 тисячі тонн (+16%) молочних продуктів на 266,79 мільйона доларів (+57%).

Так, головними експортними категоріями у липні були:

морозиво – 24%,

масло вершкове – 23%,

молоко та вершки згущені – 21%

сири – 13%.

Як змінились обсяги та виручка від експорту?

Проти червня Україна найбільше наростила натуральні обсяги експорту морозива – до 2,62 тисячі тонн (+17%) та на 9% молока та вершків, не згущених – до 1,64 тисячі тонн, а також молока та вершків, згущених – до 3,27 тисячі тонн, водночас зменшилися обсяги поставок казеїну до 744 тонни (-44,3%).

Зверніть увагу! Відносно липня минулого року зменшилися натуральні обсяги експорту молока та вершків, не згущених (-22%) та молочної сироватки (-9%), а зросли найбільше по маслу вершковому (+45%), маслянці (+39%) та морозиву (+36%).

Щодо грошової виручки, то у липні вона збільшилась проти червня за відвантажене молоко та вершки, згущені – до 8,9 мільйона доларів (+17%), молочну сироватку – до 1,23 мільйона доларів (+11) та морозиво – до 9,96 мільйона доларів (+21%), але скоротилася найбільше за казеїн – до 4,56 мільйона доларів (-58%).

Порівняно з липнем 2024 року найбільше збільшилася грошова виручка за експортовані маслянку (+57%), масло вершкове та морозиво (по +64%).

Важливо! Аналітики говорять, що у липні Україна наростила натуральні обсяги експорту молочних продуктів, зокрема морозива, маслянки та згущеного молока, але скоротилася грошова виручка за відвантажені товари. Зокрема, Україна скоротила виручку за поставлене вершкове масло на тлі послаблення світових цін на товар. З іншого боку молокопереробні підприємства прагнуть відвантажити якомога більше готової продукції в ЄС без мит до вичерпання квот.

Як вплинуло скасування квот ЄС на експорт?

В АВМ нагадали, що у червні 2025 року Єврокомісія скасувала автономні торговельні заходи (АТЗ) та відновила квоти та мита на українську молочну продукцію. Надалі Україна та ЄС переглянули торгову угоду, погодивши нові квоти на експорт української молочної продукції за умови поступового переходу до стандартів ЄС до 2028 року.

Зверніть увагу! Однак, новий документ поки що не підписано, зауважили експерти. Ймовірно, експорт молочних продуктів з України в ЄС призупиниться з 15 серпня через вичерпання квот, якщо не запрацюють нові правила торгівлі. На експорт перероблялося близько 20% молока-сировини і після вичерпання квот ЄС готова продукція буде накопичуватися на складах.

Що ж до імпорту, то у липні 2025 року Україна наростила його обсяги проти червня на 15% – до 5,13 тисячі тонн, цей показник також на 5,6% більший порівняно з липнем торік. Грошова виручка становила 26,45 мільйона доларів

Цікаво! У січні-липні 2025 року Україна імпортувала 35,21 тисячі тонн (+9%) молочних продуктів на суму 179,12 мільйона доларів (+16%). Найбільша частка від загальних обсягів імпорту припадає на сири (63%). У липні зовнішньоторгове сальдо на ринку молокопродуктів було позитивним і становило 15,37 мільйона доларів, підсумували аналітики.