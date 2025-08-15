Ціни на продукти можуть сильно підскочити

Тривала посуха та наслідки війни вплинули на те, що врожай зернових і олійних культур в Україні суттєво скоротився, повідомляє 24 Канал із посиланням на Hromadske. Це може призвести до підвищення цін на базові харчові продукти, зокрема хліб, рослинну олію та інші товари найближчим часом.

У 2025 році очікується приріст врожаю зернових на близько 3% – до 57,7 мільйона тонн. Проте виробництво олійних культур може скоротитися на 6% – до 19,9 мільйона тонн,

– зазначила очільниця аналітичного напряму Української зернової асоціації Світлана Литвин.

Офіційні оцінки уряду свідчать про скорочення врожайності зернових і олійних культур приблизно на 5%. Це вже позначилося на макроекономічних прогнозах: Національний банк України переглянув очікуване зростання ВВП, знизивши його з 3,1% до 2,1%.

Зверніть увагу! Причини кризи: погода та війна Головними факторами, що вплинули на аграрний сектор, стали несприятливі погодні умови (зокрема посуха) та наслідки війни. Експерти зазначають, що це може призвести до дефіциту сировини та зростання цін на харчові продукти, які виробляються з зернових і олійних культур.