Україна встановила рекорд: експорт насіння кукурудзи до ЄС зріс у 30 разів

Протягом минулого року експорт насіння зернових та олійних культур з України у 2024 році здебільшого був орієнтований на Європу. Рекордних значень сягнув експорт насіннєвої кукурудзи.

Експорт у ЄС сягнув рекордних значень

Завідувач відділу інвестиційного та матеріально-технічного забезпечення "Інституту аграрної економіки" Олександр Захарчук розповів, що характерною рисою 2024 року став той факт, що країни Європейського Союзу закріпилися в якості основних імпортерів насіння гібридної кукурудзи з України, повідомляє 24 Канал.

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За його словами, поставки до цього регіону у 2024 році зросли порівняно з довоєнним 2021 роком у понад 30 разів і сягнули рекордного показника у 115 мільйонів доларів. Цей результат склав 93,8 % від загальної суми експортованого торік вітчизняного насіння у 122,6 мільйона доларів, поінформував Олександр Захарчук.

Зверніть увагу! Основним імпортером насіннєвої кукурудзи українського виробництва є Франція, яка торік закупила 9,7 тисячі тонн цього виду агропродукції митною вартістю 26,1 мільйона доларів.

Куди ще Україна експортувала кукурудзу

Також значні поставки насіннєвої кукурудзи Україна здійснила до інших країн Євросоюзу:

Австрії – 9,2 тисячі тонн (23,8 мільйона доларів);

– 9,2 тисячі тонн (23,8 мільйона доларів); Румунії – 9,1 тисячі тонн (23,4 мільйона доларів);

– 9,1 тисячі тонн (23,4 мільйона доларів); Угорщини – 7,7 тисячі тонн (23,8 мільйона доларів);

– 7,7 тисячі тонн (23,8 мільйона доларів); Німеччини – 3,2 тисячі тонн (7,0 мільйона доларів);

– 3,2 тисячі тонн (7,0 мільйона доларів); Хорватії – 1,3 тисячі тонн (3,1 мільйона доларів).

Помітно менші обсяги експорту насіння цієї сільгоспкультури до Молдови – 0,8 тисячі тонн (2,5 мільйона доларів), а також до Казахстану – 0,6 тисячі тонн (1,2 мільйона доларів).

Що ще експортують українські виробники та які перспективи

Крім кукурудзи, Україна здійснила поставки на зарубіжні ринки насіння інших сільськогосподарських культур:

пшениці (1092 тонни),

(1092 тонни), насіння жита (856 тонн),

(856 тонн), ячменю (368 тонн),

(368 тонн), насіння соняшнику (268 тонни),

(268 тонни), сої (30 тонн),

(30 тонн), сорго (29 тонн),

(29 тонн), гречки (23 тонни).

Зазначені культури додатково принесли нашій державі близько 4,3 мільйона доларів виручки від їх реалізації, що на рівні показників 2022 та 2023 років.

Важливо! За 2024 рік експорт закріпився на рівні 2023 року за рахунок додаткових можливостей розвитку вітчизняного насінництва у воєнний період. З одного боку, це пов'язано з втратою частини логістичних каналів постачання насіння з-за кордону через широкомасштабне вторгнення Росії на територію нашої держави, а з іншого – зі збільшенням виробництва на власних потужностях вітчизняних насіннєвих заводів, у тому числі й великих іноземних компаній в Україні, підсумував Олександр Захарчук.