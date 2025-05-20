Україна увійшла в трійку лідерів з експорту органічної продукції до ЄС

Українські агровиробники щороку розширюють ринки експорту своєї продукції. Протягом минулого року аграрії наростили експорт на ще одному напрямку – органічній продукції.

Українські аграрії вриваються на ринок ЄС

Згідно з нещодавно оприлюдненим аналітичним звітом ЄС щодо імпорту органічної продукції у 2024 році, Україна посіла 3 місце серед країн-постачальників органічної продукції поза межами ЄС, повідомляє 24 Канал із посиланням на Latifundist. Про це повідомив керівник Органік Стандарт Сергій Галашевський.

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Українські постачальники постійно нарощують експорт агропродукції до Євросоюзу. Обсяг експорту органічної продукції з України до ЄС у 2024 році склав 203,8 тисячі тонн (+17,4% порівняно з 2023 роком).

Основні категорії продукції, які постачаються на ринок Європи: