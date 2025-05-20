Украинские аграрии врываются на рынок ЕС

Согласно недавно обнародованному аналитическому отчету ЕС по импорту органической продукции в 2024 году, Украина заняла 3 место среди стран-поставщиков органической продукции за пределами ЕС, сообщает 24 Канал со ссылкой на Latifundist. Об этом сообщил руководитель Органик Стандарт Сергей Галашевский.

Читайте также Украина экспортировала полмиллиона тонн сахара: куда больше всего продали

Украинские поставщики постоянно наращивают экспорт агропродукции в Евросоюз. Объем экспорта органической продукции из Украины в ЕС в 2024 году составил 203,8 тысячи тонн (+17,4% по сравнению с 2023 годом).

Основные категории продукции, которые поставляются на рынок Европы: