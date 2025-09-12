Український експорт ріпакового та соняшникового шроту до ЄС помітно впав. Причинами є різні фактори – від сезонного чинника до перелаштування ринку.

Експорт соняшникового та ріпакового шроту до ЄС впав

Українські виробники соняшникового та ріпакового шротів суттєво скоротила свою присутність на європейському ринку, поступившись лідерством Аргентині та Канаді, повідомляє 24 Канал із посиланням на "АПК-Інформ".

За даними Єврокомісії, у липні – серпні 2025/26 маркетингового року ЄС імпортував 118 тисяч тонн аргентинського соняшникового шроту (49% загального імпорту). Українські постачання становили лише 96 тисяч тонн, або 40%. Для порівняння, у сезоні 2024/25 Україна забезпечувала 62% імпорту соняшникового шроту, тоді як Аргентина – лише 29%.

Зверніть увагу! Причиною скорочення постачання став спад перероблення соняшнику влітку, що обмежило пропозицію шроту. Додатковим фактором тиску стала висока сезонна пропозиція ріпакового шроту на ринку ЄС.

Ситуація з ріпаковим шротом ще критичніша: за перші два місяці сезону-2025/26 ЄС закупив лише 1,6 тисячі тонн українського продукту (1,3% імпорту), тоді як частка Канади сягнула 84%. Минулого року в цей період Європа імпортувала переважно український ріпаковий шрот, який займав 82% у структурі закупівель.

Важливо! На думку аналітиків, падіння постачання із України зміщенням термінів збирання ріпаку, низькими продажами насіння аграріями та мінімальними обсягами перероблювання культури в липні.

