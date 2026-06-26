Експорт дикорослих ягід змінився: яка українська ягода принесла рекордне зростання виторгу

Україна у 2025 році скоротила обсяги експорту органічних дикорослих ягід, однак отримала більше валютної виручки. Найбільше зростання показала бузина, а лідером за доходами залишилася чорниця.

Україна скоротила експорт ягід, але збільшила доходи від продажу

Попри зменшення фізичних обсягів постачання, експорт органічних дикорослих ягід з України у 2025 році став більш прибутковим, повідомляє Organicinfo.ua. Основною причиною цього стало зростання вартості продукції на міжнародних ринках.

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За даними дослідження, проведеного органом сертифікації Органік Стандарт спільно з Офісом розвитку підприємництва та експорту та національним проєктом Дія.Бізнес, минулого року Україна експортувала 11,79 тисячі тонн органічних дикорослих ягід.

Цей показник на 1,56 тисячі тонн менший, ніж у 2024 році. Водночас загальний виторг від експорту зросла з 22,6 мільйона євро до 27,1 мільйона євро.

Найбільшу частку українського ягідного експорту традиційно займає чорниця. У 2025 році її постачання за кордон скоротилися на 33% – до 6,8 тисячі тонн. Проте навіть за менших обсягів продажі цієї ягоди принесли Україні більше коштів: виторг зріс на 7% і досягла 19,2 мільйона євро.

Бузина, брусниця та журавлина показали стрімке зростання

Найбільший приріст серед органічних дикорослих ягід продемонструвала бузина. За рік експорт цієї продукції зріс у 3,3 раза – до 2,59 тисячі тонн.

Разом із збільшенням обсягів суттєво зросли й доходи від продажу. Якщо у 2024 році експорт бузини приніс 0,8 мільйона євро, то у 2025 році цей показник сягнув 3 мільйонів євро.

Позитивні результати також зафіксували у сегменті брусниці. Україна експортувала 237,7 тонни цієї ягоди, що майже у 2,5 раза більше, ніж роком раніше. Загальна виручка від поставок становила 0,9 мільйона євро.

Зростає й попит на українську журавлину. У 2025 році обсяги її експорту збільшилися у 1,7 раза – до 325,9 тонни. Виручка від продажу цієї ягоди за кордон склала 0,7 мільйона євро.

Зверніть увагу! Український ягідний експорт демонструє, що навіть за скорочення обсягів поставок більша увага до якісної та органічної продукції дозволяє збільшувати прибутки. Найближчими роками ключовим завданням для галузі залишатиметься розширення ринків збуту та розвиток продукції з високою доданою вартістю.