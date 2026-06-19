Атаки Росії можуть обвалити експорт українського зерна: які наслідки для аграріїв

Посилення російських атак на українські порти та судна може суттєво скоротити експорт зернових у новому сезоні. Через проблеми з логістикою Україна ризикує втратити частину постачання, що може вдарити як по доходах аграріїв, так і по світовому ринку продовольства.

Російські удари загрожують скороченням експорту зерна

Атаки Росії на українську портову інфраструктуру можуть призвести до зменшення щомісячних обсягів експорту зернових приблизно на третину, повідомляє Reuters. За оцінками учасників ринку, удари вже завдали значних збитків операторам терміналів, які не можуть самостійно покрити витрати на відновлення.

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Україна залишається одним із ключових постачальників зерна у світі, однак значна частина експорту залежить від роботи морських портів. Через порти Одеської області останнім часом проходило близько 6 мільйонів тонн вантажів щомісяця.

Водночас удари по портах, суднах, залізниці та енергетичній інфраструктурі створюють ризики для стабільності поставок. За словами заступника міністра економіки Тараса Висоцького, у разі продовження атак обсяги експорту з одеських портів можуть скоротитися приблизно до 4 мільйонів тонн на місяць.

Частину вантажів можна буде перенаправити через дунайські порти, однак їхні можливості обмежені. Крім того, така логістика є дорожчою, що додатково збільшує витрати експортерів.

Проблеми з експортом можуть вплинути на ціни та доходи фермерів

Скорочення експорту на ключових етапах сезону може стати серйозним викликом для аграрного сектору. Україна входить у новий маркетинговий період із великими запасами зерна, які можуть тиснути на внутрішні ціни.

За оцінками, станом на 1 липня перехідні запаси зернових в Україні становили близько 9,5 мільйона тонн. Для порівняння, роком раніше цей показник був на рівні 7 мільйонів тонн, а ще роком раніше – 6,4 мільйона тонн.

Ці обсяги могли б бути експортовані, однак проблеми з логістикою вже вплинули на темпи відвантажень. У поточному сезоні Україна експортувала 34,9 мільйона тонн зерна, тоді як попереднього сезону цей показник становив 39,5 мільйона тонн.

Водночас зменшення експорту може мати наслідки не лише для українських виробників, а й для світового ринку. Останніми роками Україна забезпечувала близько 6% світового експорту пшениці та приблизно 11% глобальних поставок кукурудзи.

Пошкоджені термінали та ризики для судноплавства

Від початку повномасштабної війни Росія неодноразово атакувала українські порти. За оцінками, загальні збитки портових терміналів уже сягнули близько 1,5 мільярда доларів США.

Оператори зазначають, що втрати стосуються не лише будівель і складів. Портова інфраструктура використовує спеціалізоване обладнання, заміна якого потребує значного часу та коштів.

Додатковий тиск створюють атаки на судна, які заходять до українських портів або перебувають під завантаженням. Через це зростають витрати на фрахт, а частина судновласників обережніше ставиться до роботи в українських портах.

Попри виклики, український морський експорт продовжує працювати, однак подальші атаки можуть ускладнити поставки зерна та посилити економічний тиск на аграрний сектор.

Половина вантажів в українських портах – агропродукція

Раніше ми писали, що українські морські порти з початку 2026 року обробили вже 40 мільйонів тонн вантажів. Понад половина цього обсягу припадає на аграрну продукцію, яка залишається ключовою статтею українського експорту.

Саме українське зерно, олійні культури та інші товари агросектору відіграють важливу роль у забезпеченні продовольчої безпеки багатьох країн світу.

Морські порти залишаються критично важливим елементом експортної інфраструктури України. Завдяки їхній роботі аграрії мають можливість стабільно постачати продукцію на зовнішні ринки навіть в умовах війни.