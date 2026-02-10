Які країни експортували найбільше української агропродукції: топ ключових експортерів

Європейський Союз і надалі є головним покупцем української агропродовольчої продукції. Водночас у 2025 році частка експорту до ЄС зменшилася через повернення торгівельних квот і мит.

Хто купив найбільше українських товарів?

24 Канал дізнався, які аграрні товари формують основу експорту України та які країни є ключовими імпортерами. В Міністерстві економіки, довкілля та сільського господарства додають, що на сьогодні основним ринком збуту української агропродовольчої продукції залишається Євросоюз.

За даними Держмитслужби за підсумками 2025 року до країн ЄС було спрямовано 47% аграрного експорту України, що становить 12,1 мільярда доларів США.

Серед держав-лідерів з імпорту української агропродукції за валютним виторгом є Туреччина, Нідерланди, Італія, Іспанія та Польща.

Ці показники підтверджують ключову роль європейського ринку для українського агросектору та стабільний попит на вітчизняну продукцію навіть в умовах війни.

Втім керівниця аналітичного відділу УКАБ Світлана Литвин заявляє, що у 2025 році спостерігалося скорочення частки експорту в ЄС через запровадження торгівельних змін, а саме повернення торгових квот та мит.

Якщо у 2024 році частка країн ЄС в українському експорті становила 52%, то за попередніми оцінками у 2025 році – 49%. Зросла частка країн Африки, Близького Сходу, Південно-Східної Азії, але зменшилась в Азію (в основному через мінімальний експорт до Китаю),

– каже пані Світлана.

Наприклад, найбільша частка в експортному виторгу зернових, а саме 57%, припало на такі імпортери, як Туреччина, Єгипет, Італія, Іспанія та Алжир.

Водночас основними покупцями олійних культур були Німеччина, Туреччина, Нідерланди, Бельгія та Єгипет.

А щодо продукції тваринництва, то найбільшими імпортерами стали Нідерланди, Велика Британія, Молдова, Словаччина, Саудівська Аравія.

Зверніть увагу! З 2022 року Євросоюз запроваджував для України пільговий торгівельний режим, але влітку 2025 року термін дії цього режиму сплив. 6 червня 2025 року Єврокомісія ухвалила нові квоти на український аграрний експорт, а це означає: усе, що перевищуватиме ці квоти, обкладатиметься митами. Водночас у жовтні 2025 року квоти дещо збільшили.

Експорт 2025: якої агропродукції Україна продала найбільше?