У Росії проблеми з експортом зерна: які причини різкого падіння
- Експорт російської пшениці за маркетинговий рік скоротився на 20%, зокрема в Ростовському порту обсяг відвантажень впав на 21,5%.
- Основні причини падіння експорту включають негативну маржу експортерів, зниження конкурентоспроможності пшениці, експортні мита, квоти, та підвищення витрат на виробництво.
Росія протягом останнього маркетингового року стрімко втрачає експорт зернових. Особливо гостро там відчувається зниження експорту пшениці.
Експорт зерна падає швидкими темпами
У Російських портах різко впала перевалка зерна, повідомляє 24 Канал із посиланням на ЦТС. Експорт російської пшениці у маркетинговому році що завершується, за даними Російського зернового союзу, вже скоротяться на 20%.
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Провал у постачанні зафіксували вже у другій половині маркетингового року, тобто, у 2025-му. Обсяг відвантажень з ростовського порту впав на 21,5% через негативну маржу експортерів і низьку конкурентоспроможність російської пшениці.
У нас купа проблем, пов'язаних з економікою виробництва зерна. Через це гроші в кишені у селян просто скінчилися і на техніку їх не вистачає. Це насамперед через експортні мита, квоти на експорт, зниження рівня конкуренції на ринку,
– пояснюють у російській організації.
Кон'юнктура для операторів зернових терміналів стала гіршою: потужностей з перевалки стає більше, але обсягів через зниження врожаю менше, а експорт за поточних цін збитковий. Тож, Російський зерновий союз говорить, що "негативна рентабельність бізнесу" демотивує експортерів.
Зверніть увагу! З січня по квітень експорт пшениці впав на 40% щодо попереднього року. Причому в березні та квітні падіння було стрімкішим – до 60%, говориться у публікації. Обсяг експорту пшениці у маркетинговому році склав 40,9 мільйона тонн, що на 22% нижче рік до року, і аналітики прогнозують, що за результатами року падіння становитиме 25,2%.
Чому відбувається падіння експорту
У російській асоціації жаліються, що їхній аграрний експорт перетворився на змінну, залежну від управлінських рішень і зовнішньої обстановки.
Донські аграрії масово скаржилися на мита на експорт зернових, що "з'їдає" до третини виручки, через що вирощувати пшеницю стає нерентабельно. При чому зросли майже всі витрати виробництва – від паливно-мастильних матеріалів і техніки до добрив. А ціна на пшеницю, навпаки, значно знизилася порівняно з 2021 роком, коли й запровадили мита,
– зазначають у публікації.
Якщо російська пшениця торгувалася до середини червня на рівні 238 доларів за тонну, то французька коштувала 227 доларів, американська – 219 доларів.
З 1 по 15 червня через морські термінали Ростова відвантажили всього 74 тисячі тонн пшениці. Це майже в 3,5 менше, ніж за той самий період минулого року. І різке падіння експорту пшениці спостерігається по всьому Азово-Чорноморському регіону. При чому Ростовська область "ще не в гіршому становищі".
Зверніть увагу! Так, експорт через порт Новоросійськ впав у 7,4 раза, порт Тамані – у 17 разів. Винятком став порт Кавказ. Рік тому в першій половині червня експорт пшениці через нього взагалі не йшов, цього року відвантажено 27 тисяч тонн. А загалом по Росії експорт пшениці знизився в першій половині червня майже в п'ять разів, пише російське видання.