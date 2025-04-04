Українські виробники кукурудзи можуть виграти від тарифів Трампа, – Reuters

Українська кукурудза, ключовий елемент у зерновому секторі країни, може виграти від тарифів, запроваджених США. Вона здатна частково замінити американську кукурудзу в разі запровадження санкцій у відповідь.

Україна може виграти від контртарифів

Президент США Дональд Трамп оголосив про введення мінімального тарифу в 10% на більшість імпортних товарів зі значно вищими митами на товари з десятків країн, включаючи Китай, повідомляє 24 Канал із посиланням на Reuters. Це, ймовірно, може призвести до контрзаходів, які потенційно піднімуть ціни і знизять попит на американські товари.

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Україна є великим світовим виробником та експортером кукурудзи.

Якщо ключові імпортери все-таки запровадять тарифи на американську кукурудзу, це відкриє величезне вікно можливостей для альтернативних постачальників. Тут українська кукурудза займає сильні позиції: конкурентоспроможні ціни, стабільна логістика, тісні зв'язки з Європейським Союзом і ринками Азії,

– йдеться в заяві консультаційної компанії ASAP Agri.

Експерти зазначають, що Бразилія є першою в черзі, але її врожай не може покрити весь попит, і саме тут Україна може втрутитися та претендувати на свою частку.

США – не партнер, а конкурент

У консалтинговій компанії Barva Invest заявили, що Україна сприймає США як експортного конкурента на ринку зернових та олійних культур, а не як торгівельного партнера, і потенційні контробмеження інших країн на експорт США матимуть найбільший вплив.

Важливо! Експерти додають, що ЄС, Австралія та Китай, швидше за все, введуть такі заходи, що відкриває стратегічні можливості для України в прямій конкуренції зі США.

Перш за все, це ринок кукурудзи, сої та пшениці, більш опосередковано – ріпаку, соняшникової олії та ячменю,

– повідомляють у компанії.

Україна виробила 32 мільйони метричних тонн кукурудзи у 2023 році та 26 мільйонів тонн у 2024 році. Країна експортувала майже 30 мільйонів тонн у сезоні 2023/24, і, ймовірно, поставить за кордон 22 мільйони тонн у 2024/25, згідно з даними УКАБ. Фермери, скоріш за все, збільшать посівні площі під кукурудзу цього року, оскільки експортні ціни на кукурудзу є прибутковими.

Цікаво! У 2024 році Україна також зібрала рекордні 6,2 мільйона тонн сої, і близько половини цього обсягу може бути експортовано цього сезону. Урожай сої в Україні у 2025 році може становити від 5,8 до 6,2 мільйона тонн, а остаточний обсяг залежатиме від наявності чи відсутності дощів у травні та червні.