Кукурудза лідирує серед агротоварів

За січень-лютий 2025 року найбільш експортованим з України товаром стала кукурудза, повідомляє 24 Канал із посиланням на пресслужбу Державної митної служби України.

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З початку року з України виробники продали 4,7 мільйона тонн цієї злакової культури, вартістю 982 мільйони доларів. Кукурудза стала ключовим товаром для експорту, склавши 26,5% від експорту сільськогосподарської продукції та 16% від експорту України загалом.

Найбільше українські виробники експортували кукурудзи до: