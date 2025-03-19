Кукуруза лидирует среди агротоваров

За январь-февраль 2025 года наиболее экспортируемым из Украины товаром стала кукуруза, сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу Государственной таможенной службы Украины.

Читайте также Украина нарастила экспорт зерна на 13,5%: чего больше всего продали

С начала года из Украины производители продали 4,7 миллиона тонн этой злаковой культуры, стоимостью 982 миллиона долларов. Кукуруза стала ключевым товаром для экспорта, составив 26,5% от экспорта сельскохозяйственной продукции и 16% от экспорта Украины в целом.

Больше всего украинские производители экспортировали кукурузы в: