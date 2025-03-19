Кукуруза лидирует среди агротоваров
За январь-февраль 2025 года наиболее экспортируемым из Украины товаром стала кукуруза, сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу Государственной таможенной службы Украины.
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С начала года из Украины производители продали 4,7 миллиона тонн этой злаковой культуры, стоимостью 982 миллиона долларов. Кукуруза стала ключевым товаром для экспорта, составив 26,5% от экспорта сельскохозяйственной продукции и 16% от экспорта Украины в целом.
Больше всего украинские производители экспортировали кукурузы в:
- Испанию – 933 тысячи тонн,
- Италию – 725 тысяч тонн,
- Турцию – 639 тысяч тонн,
- Египта – 593 тысячи тонн,
- и Нидерландов – 514 тысяч тонн.