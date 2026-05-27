Ціни на ріпак нового врожаю різко зросли – скільки вже дають за тонну

Ціни на ріпак нового врожаю в Україні продовжують зростати на тлі активного попиту та впливу європейського ринку. Експортні котирування вже досягли 590 – 600 доларів за тонну, а пропозиція залишається обмеженою.

Експортний ринок підняв ціни на ріпак

Минулого тижня ціни попиту на ріпак нового врожаю на експортному ринку України досягли 590 – 600 доларів за тонну. Такі рівні фіксувалися як на умовах СРТ-порт, так і DAP-західний кордон, повідомляють аналітики "АПК-Інформ".

Основним драйвером подорожчання стала ситуація на європейському ринку олійних культур. Там також спостерігалося підвищення котирувань, що вплинуло на ціноутворення в Україні.

Зростанню цін сприяла аналогічна динаміка на європейському ринку даної олійної. Попит, як і раніше, значно переважав пропозицію,

– зазначають експерти.

Саме дисбаланс між високим попитом та обмеженою кількістю пропозицій став додатковим фактором підтримки ринку та утримання цін на високому рівні.

Внутрішній ринок і логістика впливають на торгівлю

На внутрішньому ринку ріпаку протягом тижня також переважала тенденція до підвищення цін, однак темпи зростання були стриманішими. Причиною залишаються низька торгівельна активність та повільне надходження сировини від виробників.

Водночас у травні в Україні спостерігається пожвавлення перероблювання та експорту ріпаку. Особливо помітно зріс попит у напрямку західного кордону.

Натомість у портах попит був дещо слабшим через безпекові ризики та вплив обстрілів на логістичні процеси. Попри це, загальна ринкова кон'юнктура залишається сприятливою для продавців, а подальша динаміка цін значною мірою залежатиме від активності експорту та ситуації на європейському ринку.

Раніше ми розповідали, що українські переробники дедалі частіше скорочують або зупиняють роботу через високі ціни на соняшник і слабку маржу. Частина підприємств уже переходить на ріпак та сою, очікуючи активізації продажів залишків сировини на початку літа.