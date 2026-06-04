Ціни на кукурудзу пішли вниз: що відбувається на українському ринку

На українському ринку фуражної кукурудзи продовжує переважати тенденція до зниження цін. Водночас попит поки лишається високим, а аграрії не поспішають активно продавати наявні запаси зерна.

Експортний ринок тисне на внутрішні ціни

За даними аналітиків "АПК-Інформ", протягом останнього тижня ціни попиту на фуражну кукурудзу в Україні знизилися на 100 – 200 гривень за тонну. Наразі зерно торгується в межах 9 900 – 11 200 гривень за тонну на умовах СРТ.

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Фахівці пояснюють, що головним чинником здешевлення стало зниження котирувань на експортному ринку. Саме зовнішня кон'юнктура наразі визначає настрої учасників ринку та впливає на формування закупівельних цін.

Водночас більш суттєвого падіння вартості кукурудзи вдалося уникнути завдяки обмеженій пропозиції. Частина виробників продовжує стримувати продажі, очікуючи вигідніших цінових умов. Крім того, попит з боку споживачів залишається досить активним.

Туреччина залишається головним покупцем української кукурудзи

У морських портах також зафіксовано зниження цін. За тиждень кукурудза подешевшала приблизно на 2 долари США за тонну, а ціни перебувають у діапазоні 224 – 232 долари США за тонну на умовах СРТ-порт.

У травні Україна експортувала 2,11 мільйона тонн кукурудзи. Найбільшим покупцем стала Туреччина, яка імпортувала 769,2 тисячі тонн зерна.

До найбільших імпортерів української кукурудзи також увійшли Італія із показником 320,9 тисячі тонн, Нідерланди – 239,3 тисячі тонн, Ізраїль – 116,3 тисячі тонн, Бельгія – 107 тисяч тонн, Туніс – 105,9 тисячі тонн, Південна Корея – 104,7 тисячі тонн та Іспанія – 83,3 тисячі тонн.

Попри поточне зниження цін, активний експорт і стримана пропозиція зерна на внутрішньому ринку продовжують підтримувати баланс між продавцями та покупцями.

Українська пшениця входить у новий сезон із великими запасами: чого чекати від цін

Що ж до українського ринку пшениці, то він розпочинає сезон 2026/27 із хорошими перспективами врожаю та значними перехідними запасами. Водночас ціни демонструють стійкість, а попит з боку ключових імпортерів підтримує позитивні очікування учасників ринку.

За одинадцять місяців сезону Україна експортувала 12,35 мільйона тонн пшениці. Водночас прогноз експорту підвищено до 13,5 мільйона тонн. Проте навіть за таких темпів реалізації на ринку залишаться суттєві перехідні запаси, які впливатимуть на баланс нового сезону.

Наявність значних залишків зерна створює додаткову пропозицію для ринку, але поки що не чинить критичного тиску на ціни.