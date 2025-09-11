На одній з ферм Волині виявили лейкоз великої рогатої худоби. Через цю небезпечну інфекцію ферму закрили на карантин для ефективної боротьби з нею.

На Волині виявили ферму зі спалахом лейкозу худоби

Після проведення ветеринарної експертизи сільськогосподарське підприємство "Галичани-Агро-Ленд" визнали неблагополучним щодо лейкозу ВРХ, повідомляє 24 Канал із посиланням на Держпродспоживслужбу Волинської області. На фермі підприємства утримували РІД-позитивну худобу, що підтвердило наявність інфекційного захворювання.

З цього приводу при районній державній адміністрації відбулося засідання протиепізоотичної комісії, на якому ухвалили комплексний план ліквідації лейкозу ВРХ у цьому господарстві.

Зверніть увагу! До затвердженого плану включили перелік конкретних заходів, терміни їх виконання та відповідальних осіб. Це дозволить контролювати процес оздоровлення поголів'я та запобігти поширенню хвороби на інші господарства регіону.

Що таке лейкоз великої рогатої худоби Це інфекційне хронічне захворювання пухлинної природи, яке уражує кровотворні органи тварин. Хвороба може вражати велику рогату худобу незалежно від віку й породи, а також поширюватися на інших тварин: овець, кіз, свиней, кролів, рідше – коней, котів та собак.

Збудник захворювання виділяється через кров, молоко, слину та інші біологічні рідини, що містять інфіковані лімфоцити. Це робить контроль над розповсюдженням хвороби особливо важливим для ветеринарних служб.

