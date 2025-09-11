На одной из ферм Волыни обнаружили лейкоз крупного рогатого скота. Из-за этой опасной инфекции ферму закрыли на карантин для эффективной борьбы с ней.

На Волыни обнаружили ферму со вспышкой лейкоза скота

После проведения ветеринарной экспертизы сельскохозяйственное предприятие "Галичаны-Агро-Ленд" признали неблагополучным по лейкозу КРС, сообщает 24 Канал со ссылкой на Госпродпотребслужбу Волынской области. На ферме предприятия удерживали РИД-положительный скот, что подтвердило наличие инфекционного заболевания.

По этому поводу при районной государственной администрации состоялось заседание противоэпизоотической комиссии, на котором приняли комплексный план ликвидации лейкоза КРС в этом хозяйстве.

Обратите внимание! В утвержденный план включили перечень конкретных мероприятий, сроки их выполнения и ответственных лиц. Это позволит контролировать процесс оздоровления поголовья и предотвратить распространение болезни на другие хозяйства региона.

Что такое лейкоз крупного рогатого скота Это инфекционное хроническое заболевание опухолевой природы, которое поражает кроветворные органы животных. Болезнь может поражать крупный рогатый скот независимо от возраста и породы, а также распространяться на других животных: овец, коз, свиней, кроликов, реже – лошадей, кошек и собак.

Возбудитель заболевания выделяется через кровь, молоко, слюну и другие биологические жидкости, содержащие инфицированные лимфоциты. Это делает контроль над распространением болезни особенно важным для ветеринарных служб.

