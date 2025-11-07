Чи можна заготовляти на дрова гілки, які обрізали комунальники

Багато українців через подорожчання енергоресурсів шукають альтернативні джерела опалення власного помешкання, і частина віддає перевагу дровам. Втім багатьох цікавить, чи можна збирати на заготівлю гілки, що обрізали та покинули працівники комунальних служб.

Кому належать гілки?

Юрист Максим Боярчуков розповів у коментарі 24 Каналу, що відповідно до статті 1 Закону України "Про управління відходами" деревина належить до побутових відходів. Стаття 11 того ж закону говорить, що суб'єктами права власності на відходи є фізичні та юридичні особи, територіальні громади, держава.

Важливо! Відповідно до пункту 9.1.16. наказу Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10.04.2006 № 105 "Про затвердження Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України" деревина видалених дерев оприбутковується та використовується для власних потреб або реалізується за ринковими цінами.

За словами юриста, кошти від реалізації деревини надходять балансоутримувачу об'єктів державної чи комунальної форми власності та використовуються на покриття витрат. Гілки та непридатна деревина утилізуються, про що складається акт.

Максим Боярчуков Керуючий партнер юридичної компанії "Максим Боярчуков та Партнери" Перехід права власності на відходи до інших суб'єктів здійснюється на підставі договору між органом місцевого самоврядування та суб'єктом господарювання у сфері управління відходами або між суб'єктами господарювання у сфері управління відходами. З урахуванням вищезазначеного, комунальні служби зобов'язані утилізувати зрізані гілки дерев, як відходи.

Яке покарання можливе за збирання гілок?

Водночас, за словами юриста, законодавством України не встановлено ні адміністративної, ні кримінальної відповідальності за здійснення збору на дрова гілок, зрізаних комунальними службами міста, а також не встановлено заборони на здійснення таких дій.

Конституційним принципом є принцип верховенства права, який закріплений у статті 8 Конституції України відповідно до якого громадяни здійснюють свої права за принципом "дозволено все, що прямо не заборонено законом",

– говорить Максим Боярчуков.

З урахуванням того, що громадянам не заборонено збирати на дрова гілки, зрізані комунальними службами міста, то можна стверджувати, що такі дії є дозволеними.

