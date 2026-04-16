Кава дорожчає: що відбувається на світовому ринку

Світові ціни на каву знову пішли вгору на тлі побоювань щодо врожаю. Ринок реагує на погодні ризики у ключових країнах-виробниках і скорочення запасів.

Погодні ризики підштовхують ціни

Ф'ючерси на каву сорту робуста в Лондоні досягли найвищого рівня майже за два тижні, повідомляє Bloomberg. Основною причиною стали побоювання щодо посухи у В'єтнамі – одному з найбільших виробників цієї культури.

За оцінками аналітиків Rabobank, очікування явища Ель-Ніньйо можуть призвести до сухої погоди не лише у В'єтнамі, а й в окремих регіонах Індонезії. Це створює додаткові ризики для майбутнього врожаю.

На цьому тлі котирування робусти зросли приблизно на 1,5% і демонструють позитивну динаміку вже третю сесію поспіль.

Запаси зменшуються, ринок нервує

Попри загальний профіцит робусти у світі, ситуація із запасами викликає занепокоєння трейдерів. Біржові резерви наразі перебувають на найнижчому рівні з кінця 2024 року, що підтримує ціни у короткостроковій перспективі.

Схожа ситуація спостерігається і на ринку арабіки. Ключовий спред між травневими та червневими контрактами зростає вже кілька днів поспіль, оскільки трейдери готуються до періоду поставок.

При цьому, навіть попри позитивні прогнози врожаю в Бразилії, рівень біржових запасів залишається історично низьким, що продовжує впливати на ринок і підтримує високу волатильність цін.

Які ціни на світових біржах?

Після досягнення найнижчих рівнів за кілька місяців, міжнародні ціни на каву стрімко відновилися, повідомляє Vietnam.vn. Зокрема, робуста продемонструвала вражаюче зростання, досягнувши свого найвищого рівня за останній тиждень.

Лондонська біржа (робуста): Контракт на травень 2026 року різко зріс на 3,19% (еквівалентно 107 доларів), досягнувши 3 458 доларів за тонну. Контракт на липень 2026 року також зріс на 2,98%, досягнувши 3 351 долар за тонну.

Нью-Йоркська біржа (арабіка): Зростання було дещо скромнішим. Контракт на травень 2026 року зріс на 0,6% до 302,65 цента США за фунт. Контракт на липень 2026 року досяг 297,6 цента США за фунт, що становить незначне зростання на 0,46%.

