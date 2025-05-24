Чому важливо отримувати плату від орендаря офіційно, а не готівкою

Більшість власників землі в Україні здають свої паї в оренду фермерам. Однак часто орендарі пропонують виплачувати за оренду готівкою замість офіційних виплат.

Як краще отримувати плату за оренду

Доволі часто орендарі землі пропонують виплату орендної плати "в конверті", що доволі зручно, але ризиковано для власника землі, повідомляє 24 Канал із посиланням на "Земельний фонд України". Тому багато хто з пайовиків надто пізно розуміють, що вигідніше отримувати орендну плату офіційно.

Читайте також Скільки коштує присвоєння кадастрового номера на землю у 2025 році

Перш за все, виплата готівкою – це ризик втратити все. У разі конфлікту з орендарем, відсутність офіційних документів або підтверджень виплат робить ваші вимоги юридично слабкими. Тому постає питання, як довести, що вам винні.

Без офіційних виплат – немає доказів доходу. Це важливо для:

оформлення субсидій або інших соцвиплат,

отримання кредитів чи іпотек,

спадкування (якщо спадкоємці не матимуть підтверджень, можуть втратити право на компенсації).

Пенсійний стаж і страхові внески. Орендна плата, сплачена офіційно (особливо у формі орендної плати фізичній особі-підприємцю або самозайнятому), може зараховуватись до вашого загального доходу. Це впливає на розмір пенсії та соціальні гарантії.

Податкові ризики для орендаря – відповідальність для вас. Навіть якщо ініціатива йде від орендаря, у разі податкової перевірки постраждати можете і ви: нарахування штрафів, донарахування податків – усе це можливе.

Важливо! Фахівці радять укладати письмовий договір оренди, реєструвати його та вимагати безготівкову виплату орендної плати. Так ви забезпечите свої права і мінімізуєте ризики.