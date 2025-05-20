За чим варто слідкувати, укладаючи договір про оренду

Підписання договору оренди земельного паю не є звичайною формальністю, повідомляє 24 Канал із посиланням на "Земельний фонд України". Правильно укладений договір забезпечує вашу юридичну безпеку на роки вперед.

Серед ключових моментів, на які варто звернути увагу, фахівці виділяють наступні:

Сторони договору. Перевірте, хто саме вказаний орендодавцем і орендарем. Якщо замість людини – представник, має бути довіреність.

Перевірте, хто саме вказаний орендодавцем і орендарем. Якщо замість людини – представник, має бути довіреність. Термін дії договору. Не просто "10 років", а з точною датою початку і закінчення. І зверніть увагу на умови пролонгації (автоматичного продовження).

Не просто "10 років", а з точною датою початку і закінчення. І зверніть увагу на умови пролонгації (автоматичного продовження). Розмір орендної плати. Вказаний у грошовому еквіваленті чи у % від НГО? Чітко прописана сума, строки й спосіб виплати? Якщо "готівкою в руки" – це тривожний дзвіночок.

Вказаний у грошовому еквіваленті чи у % від НГО? Чітко прописана сума, строки й спосіб виплати? Якщо "готівкою в руки" – це тривожний дзвіночок. Умови дострокового розірвання. Чи передбачена можливість вийти з договору раніше? І хто має на це право – лише орендар, чи обидві сторони?

Чи передбачена можливість вийти з договору раніше? І хто має на це право – лише орендар, чи обидві сторони? Цільове використання ділянки. Пай – це не для забудови чи кар'єру. Мета використання має відповідати цільовому призначенню.

Також юристи радять визначитися, хто платить податки. У договорі має бути прописано, на кого покладено обов'язок сплати земельного податку – часто це орендар. Також необхідна реєстрація договору. Без реєстрації в Державному реєстрі речових прав – договір не має юридичної сили. Це часто ігнорують.

Важливо! Головне ж, що радять – не вестися на "шаблони" й "усі так підписують". Земельний договір – це не просто папірець, це про вашу власність.