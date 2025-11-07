Сезон маслюків у розпалі: які ці гриби на вигляд та де знайти

У листопаді в Україні триває грибний сезон і одним з найулюбленіших грибів є маслюки. Однак для того, щоб їх збирати треба знати, де вони ростуть та які на вигляд.

Де ростуть маслюки?

Маслюки ростуть у хвойних та змішаних лісах, віддаючи перевагу соснам, ялинам та модринам, повідомляє 24 Канал із посиланням на УНІАН. Вони люблять сонячні, добре освітлені місця, такі як узлісся, галявини та узбіччя лісових доріг, а також піщані ґрунти. Найкращий час для збору – на другий день після дощу, з літа до осені.

Де шукати маслюки:

Вони ростуть здебільшого у хвойних лісах, де ростуть сосни та ялини. Також їх можна знайти у змішаних лісах з березами або дубами.

Маслюки віддають перевагу піщаним ґрунтам.

Шукайте ці гриби також на узліссях, галявинах, вирубках та біля лісових доріг.

Найкраще збирати маслюки після дощу, з липня по листопад, коли гриби ростуть групами.

Коли починається сезон маслюків?

Сезон маслюків розпочинається наприкінці червня і триває до жовтня, пише Главред. Найчастіше ці гриби зустрічаються влітку та на початку осені, хоча бувають і аномально ранні врожаї, як от у квітні.

Початок сезону зазвичай припадає на кінець червня і триває аж до жовтня. Однак в середині літа досить складно зустріти гриб, до якого ще не дісталися комахи-шкідники. Іноді частка червивих маслюків може досягати 70 – 80%.

Зверніть увагу! Восени ж, коли нічна температура знижується, активність комах різко зменшується і в цей момент чистих міцних маслюків можна набрати значно більше.

Які на вигляд маслюки?

Маслюк має слизький, клейкий капелюшок каштанового або жовтувато-коричневого кольору, який легко знімається, а також циліндричну ніжку з білим або жовтуватим кільцем. Трубчастий шар під капелюшком молодих грибів білий, а з віком жовтіє.

М'якуш щільний, але м'який, білуватий або жовтуватий, і не змінює колір на зрізі у більшості видів, хоча може синіти або червоніти в деяких видів, особливо у старих грибів.

Який вигляд має маслюк / Фото Pixabay

Капелюшок каштановий, жовтувато-коричневий, коричневий або червоно-коричневий. Поверхня гладка, клейка, слизька, з легкою плівкою, яка легко знімається. Форма у гриба спочатку напівсферична, згодом опукло- або плоскорозпростерта. Ніжка білувата або жовтувата, з віком коричнювата.

Форму гриб має циліндричну, щільну. Також гриб має кільце, яке залишається після розриву плівки-покривала, і яке згодом може зникати. Гіменофор (трубчастий шар) спочатку білуватий, з віком жовтіє або стає оливково-жовтим. М'якуш білуватий або жовтуватий. На зрізі колір, як правило, не змінюється або змінюється незначно, але у деяких видів може синіти чи червоніти.

Як відрізнити їстівні маслюки від отруйних маслюків?

Їстівні маслюки легко відрізнити від отруйних за такими ознаками: у їстівних маслюків наявна плівка, що легко знімається, а під капелюшком – губчастий шар жовтого кольору. Отруйні "двійники" можуть не мати такої плівки або бути більш гіркими на смак, часто мають неприємний запах, а їхня м'якоть може синіти на зрізі.

Перцевий гриб схожий на маслюка, але має гострий смак, ніколи не має "спіднички" на ніжці і може бути отруйним при частому вживанні. Гіменофор у отруйного гриба пластинчастий (у мокрухи), а не трубчастий.

Отруйні гриби також часто мають яскравіше забарвлення. Отруйні гриби часто мають неприємний, різкий запах, що нагадує ліки або хлор.

Що цікавого відомо про маслюки?

Маслюки – це їстівні гриби, відомі своїм слизьким, маслянистим капелюшком, з якого легко відділяється шкірка. Вони ростуть у симбіозі з соснами, особливо в лісах, і містять багато вітамінів (особливо вітаміну D) та корисних речовин.

Гриби швидко ростуть після дощу і використовуються для приготування різноманітних страв. Шкірку здебільшого рекомендують знімати перед приготуванням, адже вона може подразнювати кишківник.

