Сезон маслят в разгаре: какие эти грибы на вид и где найти

В ноябре в Украине продолжается грибной сезон и одним из самых любимых грибов являются маслята. Однако для того, чтобы их собирать надо знать, где они растут и какие на вид.

Где растут маслята?

Маслята растут в хвойных и смешанных лесах, отдавая предпочтение соснам, елям и лиственницам, сообщает 24 Канал со ссылкой на УНИАН. Они любят солнечные, хорошо освещенные места, такие как опушки, поляны и обочины лесных дорог, а также песчаные почвы. Лучшее время для сбора – на второй день после дождя, с лета до осени.

Где искать маслята:

Они растут в основном в хвойных лесах, где растут сосны и ели. Также их можно найти в смешанных лесах с березами или дубами.

Маслята предпочитают песчаные почвы.

Ищите эти грибы также на опушках, полянах, вырубках и возле лесных дорог.

Лучше всего собирать маслята после дождя, с июля по ноябрь, когда грибы растут группами.

Когда начинается сезон маслят?

Сезон маслят начинается в конце июня и продолжается до октября, пишет Главред. Чаще всего эти грибы встречаются летом и в начале осени, хотя бывают и аномально ранние урожаи, как вот в апреле.

Начало сезона обычно приходится на конец июня и продолжается вплоть до октября. Однако в середине лета довольно сложно встретить гриб, до которого еще не добрались насекомые-вредители. Иногда доля червивых маслят может достигать 70 – 80%.

Обратите внимание! Осенью же, когда ночная температура снижается, активность насекомых резко уменьшается и в этот момент чистых крепких маслят можно набрать значительно больше.

Какие на вид маслята на вид?

Маслята имеют скользкую, клейкую шляпку каштанового или желтовато-коричневого цвета, которая легко снимается, а также цилиндрическую ножку с белым или желтоватым кольцом. Трубчатый слой под шляпкой молодых грибов белый, а с возрастом желтеет.

Мякоть плотная, но мягкая, беловатая или желтоватая, и не меняет цвет на срезе у большинства видов, хотя может синеть или краснеть у некоторых видов, особенно у старых грибов.

Как выглядит маслята / Фото Pixabay

Шляпка каштановая, желтовато-коричневый, коричневый или красно-коричневый. Поверхность гладкая, клейкая, скользкая, с лёгкой плёнкой, которая легко снимается. Форма у гриба сначала полусферическая, впоследствии выпукло- или плоскораспростертая. Ножка беловатая или желтоватая, с возрастом коричневатая.

Форму гриб имеет цилиндрическую, плотную. Также гриб имеет кольцо, которое остается после разрыва пленки-покрывала, и которое со временем может исчезать. Гименофор (трубчатый слой) сначала беловатый, с возрастом желтеет или становится оливково-желтым. Мякоть беловатая или желтоватая. На срезе цвет, как правило, не меняется или меняется незначительно, но у некоторых видов может синеть или краснеть.

Как отличить съедобные маслята от ядовитых маслят?

Съедобные маслята легко отличить от ядовитых по следующим признакам: у съедобных маслят имеется пленка, легко снимается, а под шляпкой – губчатый слой желтого цвета. Ядовитые "двойники" могут не иметь такой пленки или быть более горькими на вкус, часто имеют неприятный запах, а их мякоть может синеть на срезе.

Перечный гриб похож на маслята, но имеет острый вкус, никогда не имеет "юбочки" на ножке и может быть ядовитым при частом употреблении. Гименофор у ядовитого гриба пластинчатый (у мокрухи), а не трубчатый.

Ядовитые грибы также часто имеют более яркую окраску. Ядовитые грибы часто имеют неприятный, резкий запах, напоминающий лекарства или хлор.

Что интересного известно о маслятах?

Маслята – это съедобные грибы, известны своей скользкой, маслянистой шляпкой, с которой легко отделяется кожица. Они растут в симбиозе с соснами, особенно в лесах, и содержат много витаминов (особенно витамина D) и полезных веществ.

Грибы быстро растут после дождя и используются для приготовления различных блюд. Кожуру в основном рекомендуют снимать перед приготовлением, ведь она может раздражать кишечник.

