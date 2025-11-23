Чи можна знайти в Україні найдорожчі у світі гриби

Найдорожчими у світі грибами є трюфелі. Вважається, що вони ростуть переважно у Франції. Саме ця країна є одним із найбільших експортерів цього гриба.

Чи росте на українській території трюфель?

В Україні ростуть зимовий та літній трюфелі, повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю видання "Главком" з науковою співробітницею відділу мікології Інституту ботаніки НАН України Марією Шевченко.

Читайте також Хто має прибирати під огорожею: закон пояснює, коли починається відповідальність власника

Де саме в Україні росте трюфель:

Літній трюфель

Найбільш поширений в Україні трюфель – саме літній. Зустріти цей гриб можна:

в дубових, а також букових лісах на Заході України;

в Криму;

на території українського лісостепу.

Зауважимо, що цей гриб на українській території збирати заборонено зараз.

Унаслідок активного збору цей вид був практично знищений ще на початку XX століття. Постановою від 2021 року його внесено до Червоної книги України,

– розповіла мікологиня Марія Шевченко.

Зимовий трюфель

Зустріти такий гриб можна саме у західній частині країни. Збирати його можна, адже він не внесений до Червоної книги, попри те, що є доволі рідкісним.

Цікаво! Трюфелі ростуть саме під землею. Найчастіше вони "заховані" на глибині майже 30 сантиметрів. Для пошуку цих грибів залучають свиней та собак.

Який трюфель найдорожчий у світі?

Як зазначає PubMed Central, найдорожчим у світі є білий трюфель. Саме цей вид гриба вдалося лише нещодавно культивувати на деяких плантаціях у Франції.

Зверніть увагу! На одному з аукціонів цей гриб продали за більш як 300 тисяч доларів.

Що ще важливо знати про гриби зараз?