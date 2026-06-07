Грибні місця України: які регіони славляться найбільшими врожаями

Влітку українські ліси пропонують любителям "тихого полювання" різноманіття смачних грибів – від опеньків до печериць. Проте всі регіони однаково щедрі на лісні делікатеси.

Які регіони вважаються найбільш грибними

Традиційно лідером серед грибних регіонів вважають Карпати, розповідає 24 Канал.

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Поєднання чистого повітря, хвойних лісів та вологої погоди, за словами досвідчених грибників, створюють ідеальні умови для щедрого врожаю. Найкращими локаціями у Карпатах називають:

у Львівській області – Сколівські Бескиди, околиці Славського;

в Івано-Франківській області – райони біля Яремче, Верховини, Ворохти;

у Закарпатті – ліси біля Пилипця та Міжгір’я.

Також говорять, що особливо щедрі на гриби ліси навколо озера Синевир.

У Карпатах росте найцінніший гриб – білий. Також можна знайти вдосталь лисичок, опеньок, підберезників та підосичників.

Славиться грибними місцями й регіон Полісся – Житомирська, Рівненська, Волинська області.

Найкращий урожай може принести "тихе полювання":

в Олевському та Овруцькому районах на Житомирщині;

також в лісах біля Шацьких озер на Волині.

В цих місцях грибники часто знаходять маслюків, рижиків та зелениць. Відзначають, що гриби з'являються доволі рано, а рости можуть навіть до перших заморозків.

У Центральній Україні гриби радять шукати у листяних та змішаних лісах Київської, Черкаської та Полтавської областей.

Поціновувачі "тихого полювання" називають такі ліси справжнім царством опеньок і говорять, що восени подекуди можна знайти цілі оберемки цих грибів на деревах та пнях.

Також можна "вполювати" сироїжки, гриби-зонтики та грузді.

Найкраще їх шукати у лісах на південь від Києва та в Канівському районі на Черкащині.

Де найкраще збирати гриби

Як розповів 24 Каналу міколог, науковий співробітник відділу мікології Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України Остап Богославець, особливих секретів збирання грибів немає, але у деяких місяцях вони все ж ростуть краще, ніж в інших

Як таких правил немає. Єдине, що варто зауважити, що більшість їстівних грибів росте саме у лісі, тому варто шукати їх саме там,

– зазначив фахівець.

Це пояснюється тим, що будь-який ліс потребує грибів як компаньйонів та організмів, які через спеціальний зв'язок з коренями, так звану мікоризу, постачають рослинам воду та розчинені у ній мінерали.

Зауважте! Гриби найкраще ростуть у теплих і вологих лісах. Особливо сприятливими для них є ділянки, вкриті мохом, густою травою та шаром торішнього листя. Найчастіше грибні місця можна знайти поблизу коренів дерев, біля струмків та невеликих річок.