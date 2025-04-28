В Україні зміниться ціна на хліб: чи вдарить це по гаманцю

Експерти стверджують, що найближчим часом ціни на хліб можуть піти угору. Однак, панікувати не варто, адже здорожчання буде не суттєвим.

На скільки здорожчає хлібина

Ціни на хліб будуть зростати у магазинах України, повідомляє 24 Канал із посиланням на КИЇВ24. За словами члена Економічного дискусійного клубу Олега Пендзина, українцям не варто очікувати різких змін вартості, продукт дорожчатиме поступово.

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Однак експерт зазначив, що хліб масових сортів подорожчає за місяць максимум на 1,5 – 2%.

Це пов'язано з тим, що хліб масових сортів контролюється державою, і виробники хліба, щоб не бити по гаманцю українців, у рамках хлібзаводу перекладають витрати на виробництво такого хліба на тістечка, торти, печиво, преміум випічку. Таким чином вони забезпечують стабільне зростання ціни не більше 1,5 – 1,8% на місяць,

– говорить експерт.

За словами Пендзина, не варто очікувати різкого зростання на 10 – 15% на місяць. За його словами, ціни зростатимуть, але це зростання буде поступовим: "Не буде черг за хлібом, усе буде спокійно дорожчати. У нас тільки у квітні інфляція за грубими підрахунками 14,6%".