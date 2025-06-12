Україна з 2023 року збільшила обсяги імпорту фундука

Протягом останній рік в Україні значно збільшився імпорт фундука. Нарощування закупівель відбувається після сильного зменшення імпорту на початку повномасштабного вторгнення.

Україна наростила імпорт фундука

Президент Української горіхової асоціації Геннадій Юдін розповів, що у 2024 році в Україну завезли 993,3 тонни лущеного фундука (еквівалент приблизно 4 тисяч тонн фундука у шкарлупі), повідомляє 24 Канал із посиланням на EastFruit. Імпорт йшов здебільшого з Туреччини, Грузії та Італії за ціною 6,26 долара за кілограм.

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До недавнього часу Україна була нетто-імпортером фундука. У 2021 році ми імпортували максимальний обсяг ядра фундука – 1484,2 тонни. З початком війни імпорт суттєво скоротився – до 683,6 тонни, але вже з 2023 року знову почав зростати,

– зазначає експерт.

Також поступово зростає й ціна імпортованого фундука, починаючи з 2022 року, додає Юдін. З 2017 року світова ціна на фундук незначно змінюється навколо відмітки 7 тисяч доларів і формується за рахунок внутрішньої ціни однієї з країн-лідерів експорту.

Важливо! За словами Юдіна, оскільки на сьогодні першою з цих країн є Туреччина, вона й диктує світову ціну на фундук. Голова асоціації пояснив, що великі виробники, які мають високу внутрішню ціну – Чилі, США та Італія, на жаль, не впливають на підвищення ціни.