Що відомо про нові квоти

Повернення до колишніх умов торгівлі між Європейським Союзом і Україною, в яких діяли мита і тарифні квоти, викликає в Україні невдоволення, повідомляє 24 Канал з посиланням на Interia.pl.

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Польський міністр сільського господарства і розвитку села Чеслав Сєкєрський заявив, що 5 червня закінчується так званий торговельний безвіз і повертаються умови Угоди про асоціацію Україна-ЄС, тобто значно нижчі квоти на імпорт сільськогосподарської продукції.

Це викликає велике невдоволення, тому Україна захоче вести переговори щодо збільшення цих квот. Ми можемо вести діалог, але не погодимося на ті квоти, які існують зараз,

- підкреслив міністр.

Переговори Польщі й України

Сєкєрський нагадав, що станом на сьогодні в Польщі існує заборона на імпорт до Польщі збіжжя з України, але воно може транспортуватися транзитом до інших країн Європи. Він визнав, що ця заборона суперечить європейському законодавству, а тому Єврокомісія запитує Варшаву, коли ця заборона буде скасована.

За його словами, нині Варшава веде переговори з Києвом з цього приводу, а Єврокомісія не наполягає на їх прискоренні.

Міністр також згадав переговори про Україну, які відбулися під час останньої травневої зустрічі міністрів сільського господарства в Брюсселі. За його словами, "переважна більшість" делегацій країн ЄС висловила солідарність з Україною та готовність і надалі підтримувати її. А деякі країни зацікавлені в швидкому укладанні торгової угоди з Україною, наприклад Італія, Іспанія, Португалія та Нідерланди, які імпортують зерно з України.

Ми очікуємо подальших переговорів з Україною, ми підтримуємо ці контакти, ставимо умови. Ми розуміємо ситуацію в Україні, але ми не дозволимо польським фермерам, а особливо фермерам із прикордонних країн, нести більшу частину витрат, пов’язаних із процесом відкриття європейського ринку для України,

– сказав міністр.

Водночас, він визнав, що Польща також експортує до України свою агропродукцію, тому переговори з Києвом вимагають певної "витонченості".