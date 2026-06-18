Українське вершкове масло втрачає позиції: ринок опинився під польським тиском

Український ринок вершкового масла переживає непростий період через низькі ціни та зменшення прибутковості виробництва. Додатковий тиск на галузь чинять імпортна продукція та погіршення умов експорту.

Виробникам дедалі складніше заробляти

За оцінками аналітиків ІНФАГРО, ситуація на українському ринку вершкового масла залишається напруженою. Низький рівень цін негативно впливає на рентабельність виробництва, через що багато підприємств стикаються зі зниженням прибутків.

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Позитивні фінансові результати наразі переважно демонструють компанії, які мають доступ до дешевшої сировини. Водночас виробники фасованого масла намагаються підтримувати обсяги реалізації завдяки активному просуванню продукції та маркетинговим кампаніям.

Експерти зазначають, що конкуренція на ринку посилюється, а виробникам дедалі важче утримувати стабільні позиції як усередині країни, так і на зовнішніх ринках.

Польське масло посилює конкуренцію

Одним із головних факторів тиску на українських виробників залишається продукція з Польщі. Польське масло активно конкурує не лише на українському ринку, а й у країнах Європейського Союзу, де традиційно працюють українські експортери.

Через зниження цін на масло в Європі можливості для українського експорту суттєво звузилися. У результаті обсяги постачання продукції за кордон продовжують скорочуватися.

Попри проблеми із зовнішнім збутом, внутрішній ринок залишається більш привабливим для реалізації продукції. Саме тому частина виробників не поспішає продавати великі обсяги масла, розраховуючи на покращення ринкової ситуації в майбутньому.

Водночас імпорт фасованого масла з європейських країн поступово зростає. Завдяки нижчим цінам така продукція нерідко коштує дешевше за українські аналоги навіть під час акційних розпродажів, що ще більше загострює конкуренцію на ринку.

Чому українські виробники масла опинилися під тиском

Нещодавно ми повідомляли, що світовий ринок вершкового масла демонструє ознаки подорожчання, однак українські виробники поки не отримують від цього вигоди. Через накопичення запасів і слабкий експорт компанії змушені знижувати ціни та шукати нові ринки збуту.

Виробники змушені коригувати внутрішні ціни у бік зниження. Експортери зазначають, що навіть певне подорожчання масла в Європі не зробило продаж української продукції на цьому ринку простішим чи прибутковішим.