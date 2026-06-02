Світове подорожчання не допомагає українському ринку

Попри поступове зростання цін на вершкове масло на світовому ринку, український молочний сектор поки не відчуває позитивного ефекту від цієї тенденції, повідомляє Infagro. За оцінками галузевих експертів, запаси нереалізованої продукції продовжують накопичуватися, а поставки до країн Європейського Союзу залишаються економічно невигідними.

Через таку ситуацію виробники змушені коригувати внутрішні ціни у бік зниження. Експортери зазначають, що навіть певне подорожчання масла в Європі не зробило продаж української продукції на цьому ринку простішим чи прибутковішим.

На внутрішньому ринку також посилюється тиск на ціни. Діапазон вартості продукції розширюється насамперед через зниження нижньої межі, а учасники галузі допускають подальше здешевлення через зростання складських запасів.

Виробники шукають нові способи продажу

Компанії використовують різні підходи, щоб мінімізувати втрати. Частина виробників із достатнім фінансовим запасом відкладає продаж продукції в очікуванні сприятливішої ринкової кон’юнктури.

Інші активніше переорієнтовуються на альтернативні експортні напрямки — насамперед Молдову та країни Кавказу. Водночас значна частина гравців робить ставку на промоакції та спеціальні пропозиції для фасованого масла у роздрібній торгівлі.

Завдяки таким кампаніям споживачі отримують ширший вибір акційної продукції за доступнішими цінами, що частково стимулює внутрішнє споживання.

Виробництво зростає швидше за попит

Ситуацію на ринку додатково ускладнює зростання виробництва, попри низьку рентабельність. За оцінками експертів, у травні обсяги випуску вершкового масла стали найвищими за останні роки й перевищили внутрішні потреби.

Очікується, що високі темпи виробництва збережуться і на початку літа, а вже пізніше можливе поступове скорочення випуску.

Аналітики наголошують, що ключем до стабілізації ринку залишається активізація експорту. Однак перспективи поставок до Польщі та країн Балтії нині обмежені через несприятливі економічні умови, хоча окремі продажі до інших держав Європи все ще залишаються можливими.

Нещодавно ми розповідали, що український ринок вершкового масла стикається з падінням експорту та надлишком продукції всередині країни, що призводить до збитковості виробників.

Ціни на масло в українських супермаркетах варіюються від 107 до 122 гривень, залежно від мережі та виробника.

Водночас альтернативні продукти, зокрема спреди, не здатні суттєво змінити ситуацію, оскільки здешевлення масла зменшує попит на замінники. У підсумку ринок залишається під сильним тиском, а швидкого відновлення поки не прогнозують.