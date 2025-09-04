Як в Україні змінився індекс борщового набору з початку повномасштабного вторгнення
Більшість овочів на українському ринку з початку повномасштабного вторгнення дорожчали. Динаміку цін на основні позиції добре видно по індексу борщового набору.
Як змінилась вартість борщового набору за 3 роки?
Голова Державної служби статистики України Арсен Макарчук в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу розповів, що статистичні дані про ціни на товари лежать в основі державної політики. Держстат є інституцією, яка за своєю ідеєю, суттю і місією, має надавати ці дані для суб'єктів державної політики.
Одразу хочу підкреслити ненауковість цього показника. Тобто це не є офіційним статистичним показником,
– зазначає фахівець щодо індексу борщового набору.
Але попри це, за його словами, всі розуміють інтерес до нього, тому що він зрозумілий з погляду того, що це характеризує ціни на продукти, які ми споживаємо часто.
Таким чином, зростання продуктів у цьому наборі від 2022 року склало:
- ціни на білокачанну капусту зросли на 6,2%;
- цибуля ріпчаста – на 19,5%;
- буряк – на 15,6%;
- морква зросла майже у 2 рази;
- картопля – у 2,7 раза.
Скільки коштував борщовий набір від початку незалежності України?
Ціна борщового набору зросла з 7 гривень у 1997 році до 185 гривень у 2025 році, збільшившись у 26,4 раза.
У 2025 році кілограм свинини коштує 216,45 гривні, а сметана – 53,5 гривні за 350 грамів, що значно дорожче порівняно з 1997 роком.
Дані за 1997 рік не точні та можуть відрізнятися, тому вартість борщового набору у такому випадку може бути більшою або меншою.