Більшість овочів на українському ринку з початку повномасштабного вторгнення дорожчали. Динаміку цін на основні позиції добре видно по індексу борщового набору.

Як змінилась вартість борщового набору за 3 роки?

Голова Державної служби статистики України Арсен Макарчук в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу розповів, що статистичні дані про ціни на товари лежать в основі державної політики. Держстат є інституцією, яка за своєю ідеєю, суттю і місією, має надавати ці дані для суб'єктів державної політики.

Читайте також: Як війна та перепис вплинуть на пенсії й зарплати українців: інтерв'ю з головою Держстату

Одразу хочу підкреслити ненауковість цього показника. Тобто це не є офіційним статистичним показником,

– зазначає фахівець щодо індексу борщового набору.

Але попри це, за його словами, всі розуміють інтерес до нього, тому що він зрозумілий з погляду того, що це характеризує ціни на продукти, які ми споживаємо часто.

Таким чином, зростання продуктів у цьому наборі від 2022 року склало:

ціни на білокачанну капусту зросли на 6,2%;

цибуля ріпчаста – на 19,5%;

буряк – на 15,6%;

морква зросла майже у 2 рази;

картопля – у 2,7 раза.

Скільки коштував борщовий набір від початку незалежності України?