4 сентября, 22:00
2

Как в Украине изменился индекс борщевого набора с начала полномасштабного вторжения

Василий Розтрепа

Большинство овощей на украинском рынке с начала полномасштабного вторжения дорожали. Динамика цен на основные позиции хорошо видна по индексу борщевого набора.

Как изменилась стоимость борщевого набора за 3 года?

Председатель Государственной службы статистики Украины Арсен Макарчук в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказал, что статистические данные о ценах на товары лежат в основе государственной политики. Госстат является институтом, который по своей идее, сути и миссии, должен предоставлять эти данные для субъектов государственной политики.

Сразу хочу подчеркнуть ненаучность этого показателя. То есть это не является официальным статистическим показателем, 
– отмечает специалист по индексу борщевого набора.

Но несмотря на это, по его словам, все понимают интерес к нему, потому что он понятен с точки зрения того, что это характеризует цены на продукты, которые мы потребляем часто.

Таким образом, рост продуктов в этом наборе от 2022 года составил:

  • цены на белокочанную капусту выросли на 6,2%;
  • лук репчатый – на 19,5%;
  • свекла – на 15,6%;
  • морковь выросла почти в 2 раза;
  • картофель – в 2,7 раза.

Сколько стоил борщевой набор с начала независимости Украины?

  • Цена борщевого набора выросла с 7 гривен в 1997 году до 185 гривен в 2025 году, увеличившись в 26,4 раза.

  • В 2025 году килограмм свинины стоит 216,45 гривны, а сметана – 53,5 гривны за 350 граммов, что значительно дороже по сравнению с 1997 годом.

  • Данные за 1997 год не точные и могут отличаться, поэтому стоимость борщевого набора в таком случае может быть больше или меньше.